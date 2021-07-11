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Комитет Геруса заблокировал инициативу Минэнерго о запрете манипуляций спекулянтов на энергорынке, – нардеп

11 июля 2021 15:22

Ирина Ненько Ирина Ненько

По словам Людмилы Буймистер, поправка Минэнерго позволила бы стабилизировать цены на энергорынке и дать возможность генерирующим компания подготовиться к отопительному сезону

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики заблокировал инициативу Министерства энергетики по ограничению манипуляций посредников-спекулянтов на рынке электрической энергии.

Об этом сообщила народный депутат "Слуги народа" Людмила Буймистер на своей странице в Facebook, информирует "Оbozrevatel".

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"В прошлый четверг министр энергетики Герман Галущенко сообщил журналистам, что, учитывая бездействие НКРЭКУ, уже в ближайшее время будут предложены изменения в закон, которые ограничат спекуляции посредников на рынке электрической энергии. И вот вчера комитет по энергетике должен был рассматривать такие изменения. И эти изменения, по словам коллег-депутатов, демонстративно и с особым цинизмом заблокировал господин Герус", – сообщила нардеп.

Она отметила, что когда вопрос коснулся болезненной для Андрея Геруса темы посредников-спекулянтов, он открыто выступил против инициатив министра энергетики.

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"Эта поправка предусматривала временную, только до 1 ноября этого года, возможность ограничить предложение на рынке на сутки вперед от недобросовестных компаний-посредников. Это позволило снизить объем спекулятивных, ничем не подкрепленных заявок, которые сейчас превышают 50% от всех торговых операций", – пояснила Буймистер.

Она добавила, что эта поправка, как и анонсировал министр Галущенко, позволила бы стабилизировать ценовую ситуацию, остановить резкие скачки цен и дать генерирующим компания возможность подготовиться к отопительному сезону.

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"Однако, повторюсь, господин Герус не допустил эту правку, сославшись на абсолютно надуманные и смехотворные причины. К сожалению, свои личные интересы и интересы спекулянтов-посредников на рынке электроэнергии Герус поставил выше интересов страны и всей энергетической отрасли", – подытожила Буймистер.

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