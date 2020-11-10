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Количество больничных в Украине взлетело на 49% за месяц

10 ноября, 16:19

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Украинцы в октябре "наболели" в сумме на 1,2 млрд гривен

В Украине в октябре увеличилось количество выданных больничных листов – до 396 тыс. на общую сумму 1,2 млрд гривен. То есть за месяц количество больничных листов выросло на 48,9%. Суммарное количество дней нетрудоспособности выросло на 35,4%, а сумма расходов на выплаты – на 38,7% (334,7 млн гривен). Рост связан с:

  1. Заболеваемостью COVID-19.
  2. Сезонным повышением заболеваемости респираторными болезнями.
  3. Увеличением потребности в уходе за больными детьми.
  4. Изоляцией тех, кто контактировал с заболевшими COVID-19.
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Такие данные обнародовали в Фонде социального страхования Украины (ФССУ).

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Рост числа больничных там наблюдают с начала осени. Хуже всего динамика – в регионах, областные центры которых отнесены к "красному" и "оранжевому" уровням эпидемической опасности:

В тренде
Доллар в Украине замедлил падение
  • в Сумской области рост числа больничных составил 90,8%;
  • в Тернопольской – 87,9%;
  • в Николаевской – 83,3%;
  • в Винницкой – 80,4%;
  • в Полтавской – 72,6%;
  • в Харьковской – 66,1%;
  • в Черкасской – 63%;
  • в Ровенской – 62,2%.

Напомним, запуск е-больничных в Украине отложили из-за технических проблем, возникших в связи с эпидемией COVID-19. При этом разрабатывается модель е-больничных, которая будет внедрена в eHealth и начнет работу в начале 2021 года.

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Система е-больничных предполагает, что врачи будут выписывать больничные через веб-интерфейс с использованием цифровой подписи.

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больничный больничные Фонд социального страхования ФССУ

Источник: Сегодня

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