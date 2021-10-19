Кого зовут работать в Германию? Самые популярные вакансии для украинских заробитчан

Рассказываем, специалистов каких сфер зовут работать в Германию за высокие зарплаты

Некоторым украинцам в Германии готовы платить от 100 тыс. грн / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Германии средняя заработная плата, которую предлагали украинцам, составила около 80 тыс. грн. Согласно данным кадрового портала grc.ua, 25% всех актуальных вакансий открыты для IТ-специалистов.

Рассказываем, какие сферы деятельности для украинцев в Германии самые популярные.

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Сфера IT

В основном ищут IТ-специалистов с минимальным опытом работы или вообще без опыта работы. Средняя компенсация – чуть больше 60 тыс. грн. Но есть вакансии и с большим окладом. Например, разработчик программного обеспечения (Net and Node.js Software Developer) может претендовать на сумму 4-4,5 тыс. евро (до вычета налогов).

Продажи

15% всех активных вакансий – предложения о работе в сфере продаж. Средняя компенсация для специалистов, которую предлагают работодатели в Германии, – около 55 тыс. грн.

Что требуют от кандидата:

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вид на жительство в Германии (наличие разрешения на работу);

знание немецкого и английского языков;

опыт в продажах;

отличные коммуникационные и презентационные навыки;

аналитическое мышление и проактивность.

Помимо заработной платы, предлагают проценты за комиссию от сделок и бонусы за выполнение KPI.

Строительство и недвижимость

15% открытых вакансий в конце сентября-начале октября в Германии – это поиск сотрудников категории "Строительство, недвижимость". Средняя компенсация категории – около 70 тыс. грн. Нужны разнорабочие, слесари, инженеры, строители-отделочники, крановщики. Заработная плата зависит от специализации и опыта работы.

Так, например, крановщик может рассчитывать на сумму около 2 тыс. евро, инженер-проектировщик – на оклад до 4 тыс. евро, разнорабочий – до 700 евро. Обязательное требование – знание немецкого и наличие рабочей визы. Инженерам обещают помощь в получении разрешения на работу и помощь с переездом.

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Медицина и фармацевтика

10% работодателей из Германии ищут персонал в категории "Медицина, фармацевтика". Ищут младший и средний медицинский персонал и провизоров. Медсестрам обещают до 3,5 тыс. евро (около 92 тыс. грн), провизорам – до 2,5 тыс. евро (около 66 тыс. грн).

Что требуют от кандидата: знание немецкого на уровне А1 и опыт работы в медучреждениях не меньше 3 лет. После успешного прохождения собеседования соискателям предлагают курсы немецкого за счет работодателя для повышения уровня немецкого до В1. Также, нужны фармацевтические представители. Оклад состоит из ставки, процента от продаж и бонуса за выполнение KPI.

Сельское хозяйство

Средний оклад, который предлагают работникам на производстве и в сфере сельского хозяйства, – около 50 тыс. грн.

Нужны разнорабочие (средняя компенсация до 700 евро), электромонтеры (до 1,5 тыс. евро), слесари (до 2 тыс. евро), наладчики сельскохозяйственных машин и оборудования (до 1,5 тыс. евро) и другие специалисты.

Требования от кандидатов: наличие сертификата о вакцинации, знание немецкого языка, опыт работы не менее 3 лет по специализации.

Какую работу предлагают студентам и специалистам без опыта работы

10% вакансий на сайте grc.ua – предложения о работе для студентов и специалистов без опыта работы. Средний оклад – около 23 тыс. грн. Чаще всего предлагают сезонную работу или удаленную работу. Нужны бармены, официанты, сотрудники колл-центров, helpdesk и т.д.

Обязательно нужно знать английский и немецкий языки, иметь сертификат о вакцинации и проактивность.

Ранее мы писали, что работники из Украины отказываются работать в Польше на сборе яблок и выбирают более легкую работу. Фермерам приходится дешево экспортировать яблоки за границу, ведь так они могут хоть как-то заработать.