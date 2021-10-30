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Кого зовут на работу в Чехию? ТОП-6 востребованных вакансий для украинских заробитчан

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
30 октября, 09:20
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От 35,5 тыс. грн до 62 тыс. грн предлагает 41% работодателей, а от 143,5 тыс. грн готовы платить только 6%
Средняя зарплата в Чехии для украинцев намного выше, чем в Польше
Средняя зарплата в Чехии для украинцев намного выше, чем в Польше / Фото: Getty Images

Украинцев на работу активно приглашают работодатели из Чехии. Больше всего открытых вакансий в сфере IT (31% всех актуальных вакансий региона), "Продажи" (19%) и "Производство и сельское хозяйство" (15%).

Такие данные "Сегодня" получили от кадрового портала grc.ua.

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Как нам рассказали, в Чехию нужен домашний персонал (9%), эксперты по автомобильному бизнесу (8%) и строители (7%). Рады чешские работодатели и украинским студентам – для соискателей из категории "Начало карьеры, студенты" открыто 6% всех актуальных вакансий региона.

Меньше всего открытых вакансий для работников таких сфер:

  • гостеприимство (2%);
  • индустрия красоты и спорта (2%);
  • наука, образование (1%).

Какую зарплату готовы платить украинским заробитчанам

Средняя заработная плата для украинцев, ищущих работу в Чехии, в октябре 2021 года составляла около 67,5 тыс. грн.

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  • от 35,5 тыс. грн до 62 тыс. грн предлагает 41% работодателей;
  • до 89 тыс. грн украинским работникам готовы платить 23%;
  • до 117 тыс. грн предлагают 18% вакансий в Чехии
  • до 143 тыс. грн. обещают компенсацию 12% работодателей;
  • от 143,5 тыс. грн готовы платить 6% работодателей из Чехии.

А что с работой в Польше?

Средняя заработная плата, которую предлагали украинцам польские работодатели в сентябре, составляла около 35 тыс. грн. (на 32,5 тыс, грн меньше, чем сейчас в Чехии).

Кому чаще всего предлагают работу:

  • рабочим (14%);
  • специалистам из сферы ІТ (13% всех актуальных вакансий региона);
  • кандидатам из сферы "Производство/Сельское хозяйство" (12%).
  • специалистам из сферы "Маркетинг, реклама, PR" (9%);
  • кандидатам из сферы "Продажи" (7%).

Меньше всего вакансий (меньше 0,1%) открыто в категориях "Спорт, фитнес, салоны красоты", "Искусство, развлечения, масс-медиа" и "Безопасность".

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К слову, работники из Украины отказываются работать в Польше на сборе яблок и выбирают более легкую работу. Фермерам приходится дешево экспортировать яблоки за границу, ведь так они могут хоть как-то заработать.

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