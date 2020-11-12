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Когда в Украине заработает связь 5G: официальный план

12 ноября, 10:58

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Лицензии на пользование частотами собираются продать уже в 2021 году

В Украине официально утвердили план мероприятий по внедрению системы мобильной связи 5G. Согласно ему, тендер на выдачу лицензий на пользование радиочастотным ресурсом с использованием 5G должны объявить в октябре 2021 года, а передать частоты – в декабре 2021-го.

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Такое решение принял Кабинет министров. Текст постановления опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко.

В целом план внедрения 5G выглядит так:

  • ноябрь 2020 – анализ радиочастот;
  • декабрь 2020 – определение стоимости;
  • июнь-август 2021 – изменение стоимости лицензий;
  • октябрь 2021 – объявление конкурса;
  • декабрь 2021 – передача частот;
  • 2022 год – начало использования.

Как объяснил министр цифровой информации Михаил Федоров, 5G в 10 раз быстрее 4G и обеспечивает обмен больших объемов информации на сверхвысоких скоростях. Как и любое другое поколение мобильной связи, 5G безопасен для людей.

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Напомним, ранее эксперты объяснили сайту "Сегодня", почему 5G не нужен простым украинцам. Эта технология предназначена для промышленности и может оживить отечественную экономику, считают специалисты.

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Новости "Сегодня" также рассказывали, какие еще преимущества будут у связи нового поколения:

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский также обсудил с представителями крупнейших мобильных операторов связи ускорение покрытия качественным интернетом и связью всех точек Украины.

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Источник: Сегодня

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