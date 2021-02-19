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Когда в Украине заработает "космический" интернет от Илона Маска?

19 февраля, 14:19

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Starlink обнародовала сроки на официальном сайте

Интернет, который будут обеспечивать из космоса спутники Starlink, появится в Украине не раньше 2022 года.

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Об этом свидетельствуют данные на сайте самого проекта Starlink, который реализует компания Илона Маска SpaceX.

Сайт позволяет ввести адрес любой точки планеты для заказа подключения к Сети. Если вводить украинские адреса, появляется сообщение: "Starlink нацелен на покрытие вашего региона в 2022 году".

Как известно, на днях SpaceX в 19-й раз доставила на орбиту несколько десятков спутников. Космическая орбитальная группировка Starlink теперь насчитывает 1083 аппарата. Планируется, что в итоге их будет 12 тысяч.

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Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества спутников.

"Космический" интернет уже проходит бета-тестирование. Сейчас безлимитный доступ в Сеть от Starlink стоит 99 долларов в месяц. Дополнительно нужно заплатить около 500 долларов за оборудование.

Подробнее о проекте Илона Маска узнавайте из видео "Сегодня":

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интернет Украина покрытие SpaceX спутники Starlink

Источник: Сегодня

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