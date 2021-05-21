Когда в Украине появится дешевая клубника и черешня: прогнозы не радуют

Когда в Украине подешевеют клубника и черешня / Фото: Reuters

На украинских рынках уже полно первой клубники и черешни, но цены шокируют, есть даже испанские ягоды по тысяче гривен за килограмм. Украинская ягода тоже не дешевая, клубника, например, стоит от ста до двухсот гривен.

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Когда первые ягоды станут доступнее и стоит ли вообще ждать снижения цен, выяснили в новостях "Сегодня".

Украинская ягода сейчас на рынках преимущественно из фермерских хозяйств Херсонской области, выращенная в теплицах. Отличается по размеру, цвету и упругости и хранится несколько дней.

Цены ужасают

Однако покупают ее неохотно: из-за холодной погоды грунтовой ягоды еще нет, а на тепличную цены высокие.

"Вчера была 180, сегодня 160. Через месяц 120. Не меньше. Ну пока так. Конечно, позволить себе многие не могут. Но по судочке берут", – говорит продавщица.

Сегодня максимум – три, рассказывает киевлянин Петр. Клубнику обычно берет на оптовом рынке у проверенных продавцов, там делают скидку. Он поделился лайфаком, как выбрать раннюю вкусную ягоду.

"Это квадратная, а это такая конусная, она слаще из первых. Чтоб она зрелая уже была, аж до хвостика уже красная, чуть-чуть квадратноватая, это если по сорту определить ее", – делится мужчина.

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Цены на клубнику от 100 гривен на базарах, до 200 в супермаркетах. А вот украинская черешня еще зреет. В палатках торгуют испанским импортом, стоимость килограмма – 1000 грн, почти как минимальная пенсия.

Прогнозы экспертов

По словам экспертов, грозы и дожди побили косточковые, поэтому черешни сейчас мало, с опозданием спеет и грунтовая клубника.

"Массовое поступление клубники на рынок будет не раньше, я так дмаю, начала июня, а если так, то цена на нее будет держаться в пределах 100 гривен за килограмм как минимум до конца мая – начала июня", – говорит Олег Пендзин, экономический эксперт.

А пока ждем нашу дешевую ягоду, в столичном супермаркете на 200 гривен можно купить килограмм украинской клубники или за те же деньги – корзину экзотических фруктов: килограмм апельсинов, столько же бананов, лимонов, а еще взять корзину киви, большой грейпфрут и даже ананас.

Ранее мы писали, что из-за холодной и дождливой весны урожай клубники в Украине уменьшился, но заморозки, в отличие от прошлого года, все же не повредили ягоду, поэтому урожай оказался неплохим.