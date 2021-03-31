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Когда в Украине подешевеют хлеб и выпечка? Эксперт-аграрий дал прогноз

31 марта, 16:32

Александра Романюк , Игорь Тимофеев

Пока что на мировых рынках дорожают зерно и постное масло

Низкий урожай зерновых в 2020 году, подорожание топлива, увеличение минимальной зарплаты и т.д. привели к росту цен на продукты в Украине. За последние 12 месяцев "продукт № 1" прибавил в цене 12% (по состоянию на 1 марта), в том числе за январь – 1,1%, за февраль – 2,8%. Сайт "Сегодня" выяснял, почему так дорого стоят хлеб с выпечкой и когда они могут подешеветь.

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Причиной называют повышение цен практически на все ингредиенты, причем не только в Украине. Так, на мировых рынках дорожает зерно. Также повышаются цены на постное масло – из-за плохого прошлогоднего урожая и роста цен на мировых рынках. Дорожает сахар. В Украине подсолнечное масло за последний год подорожало на 35%, сахар – почти на 62%. Соответственно, поднялись цены на все товары, в состав которых входят эти продукты: хлебобулочные и макаронные изделия, выпечка и сладости.

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Гендиректор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман Сластен считает, что в апреле цены на мучное вряд ли сильно изменятся:

"По хлебу и муке я сейчас не вижу оснований для подорожания. Цены на зерновые культуры уже давно находятся на высоком уровне, на постное масло – тоже. Так что рост цен на основные компоненты хлеба уже отразился на себестоимости продукции в предыдущие месяцы. Однако и дешеветь хлеб пока не будет. Теоретически это возможно после появления нового урожая пшеницы".

С конца июля – августа ожидается снижение цен на сырье, а непосредственно на стоимости хлеба это отразится уже где-то в сентябре, подытожил Роман Сластен.

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Ранее сайт "Сегодня" рассказывал: чего ждать от цен на овощи из борщевого набора.

Напомним, несмотря на подорожание, Украина оказалась в списке стран с самыми низкими ценами на продукты. В продовольственной организации ООН (ФАО) едва ли не самыми дешевыми в мире назвали украинские яблоки и куриные яйца.

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Источник: Сегодня

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