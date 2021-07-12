Коболев обьяснил премии в "Нафтогазе" и новая индексация пенсий – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Бонусы выплатили за выполненные перед госбюджетом обязательств, а доплаты внедрят с 2022 года

В Украине доллары можно покупать за безнал / Фото: коллаж "Сегодня"

МВФ может выделить Украине 2,7 млрд долларов не кредитных средств, а бывший руководитель НАК "Нафтогаза" Андрей Коболев объяснил, за что в 2020 году руководство компании получило многомиллионные премии.

Доплаты пенсионерам за возраст

В Украине во время мартовской индексации пенсий будут повышать еще и доплаты за возраст. Это касается ежемесячных выплат 400 гривен для лиц от 75 до 80 лет и 500 гривен для лиц старше 80 лет. Такую практику внедрят с 2022 года.

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Министр социальной политики Марина Лазебная уточнила, что средства на программу помощи пожилым пенсионерам выделят из госбюджета, а не из бюджета Пенсионного фонда.

Максимальная пенсия выросла с 1 июля, а с 2022 года введут доплаты за возраст / Фото: Getty Images, Сегодня

Новости от МВФ помогли гривне

Международный валютный фонд (МВФ) до конца лета может выделить Украине 2,7 млрд долларов в рамках общего распределения SDR в размере 650 млрд долларов. Эти деньги не будут кредитом и помогут Украине справиться с пиковыми выплатами по внешнему долгу, которые запланированы на сентябрь. Поэтому вопрос получения следующего транша от МВФ снова станет очень актуальным только к весне 2022 года.

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А, доллар 12 июля после роста по официальному курсу торгуется на межбанке в районе 27,3 грн. Положение гривни укрепилось, т.к. Международный валютный фонд может выделить Украине 2,7 млрд долларов в рамках распределения средств для борьбы с коронакризисом.

По программе stand-by транша может уже и не быть / Фото: AFP

АЗС Glusco торгует бензином?

На выходных Государственная фискальная служба (ГФС) провела следственных действия на АЗС сети Glusco в 15 регионах Украины. Причиной стали сообщения о том, что заправки Glusco якобы возобновили продажу бензина. В ГФС заверили, что все 106 проверенных заправок не работали. Тем временем в Сети уверяют, что бензин на Glusco все-таки продается, и даже публикуют доказательства.

Они утверждают, что проверки не были внезапными, поэтому заправки закрылись непосредственно перед приездом сотрудников ГФС и открылись после него.

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АЗС Glusco / Фото: пресс-служба ГФС

Доллары можно покупать за безналичную гривну

Украинцы получили возможность покупать в банках наличную иностранную валюту за безналичную гривну. То есть за покупку наличных долларов в кассе теперь можно рассчитаться карточкой. Разрешение действует и в обратном направлении – гривну за продажу наличных долларов можно получать не в руки, а сразу на карту. Кроме того, наличные доллары можно обменивать через банкоматы и терминалы.

Также за гривневый безнал теперь можно покупать и продавать банковские металлы (для физлиц). Юридические лица получили возможность осуществлять операции по продаже банковских металлов в виде монет.

Реклама Доллар за неделю не изменился в цене / Фото: УНИАН

Премии в "Нафтогазе"

Коболев заявил, что в 2020 году руководство компании получило многомиллионные премии за выполненные перед госбюджетом обязательства по отчислениям налогов и части прибыли.

Он отметил, что каждый из директоров и членов правления НАК получил премии в пределах максимально разрешенного лимита, который прописан в контракте каждого сотрудника "Нафтогаза". Кроме того, он считает, что "Нафтогаз" выполнил свои обязательства по чистым денежным переводам в бюджет на 100%. Их компания согласовала с премьер-министром Денисом Шмыгалем и президентом Владимиром Зеленским.

Каждый из директоров и членов правления "Нафтогаза" получил премии в пределах максимально разрешенного лимита / Фото: коллаж "Сегодня"

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