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Клиенты Укргазбанка смогут бесконтактно оплачивать покупки фитнес-браслетом Mi Smart Band 4 NFC

23 сентября, 10:14

Актуально

Укргазбанк одним из первых в Украине предоставил возможность оплачивать покупки фитнес-браслетом

Украина стала одной из первых стран мира, где Mi Smart Band 4 NFC появится в продаже, а держатели карт Mastercard от Укргазбанка одними из первых смогут оценить удобство бесконтактной оплаты фитнес-браслетом.

Укргазбанк одним из первых в Украине предоставил своим клиентам, держателям карт Mastercard, возможность бесконтактно оплачивать покупки с помощью Mi Smart Band 4 NFC – модификации популярного фитнес-браслета с функцией бесконтактной оплаты. Инновационный продукт является совместной разработкой глобальных технологических компаний Xiaomi и Mastercard и доступен эксклюзивно для держателей карт этой платежной системы. Запуск продукта состоялся в партнерстве с одним из крупнейших маркетплейсов Украины АЛЛО.

Mi Smart Band 4 NFC сохранил все преимущества обычного Mi Smart Band 4, которые так полюбились пользователям по всему миру: цветной OLED-дисплей, рекордная автономность, корпус с водонепроницаемостью до 5 АТМ, поддержка отслеживания плавания и управления музыкальным плеером. А теперь к ним присоединился NFC-чип, позволяющий оплачивать покупки с помощью технологии бесконтактной оплаты Mastercard.

Чтобы настроить бесконтактную оплату, необходимо установить на смартфон фирменное приложение Mi Fit и добавить банковскую платежную карту в соответствующей вкладке (можно добавить до 6 карт). Для осуществления оплаты на браслете Mi Smart Band 4 NFC необходимо перейти к меню "Карты", выбрать одну из добавленных платежных карт и поднести устройство к терминалу для оплаты.

Платежи браслетом защищены технологией токенизации Mastercard, благодаря которой номер карты заменяется 16-значным токеном. Данные карты хранятся в надежно защищенном NFC-чипе, разработанном компанией NXP. Несанкционированный доступ к этим сведениям невозможен, и на случай утери браслета Xiaomi предусмотрела ряд защитных мер, которые уберегут платежные данные пользователя от нежелательного доступа.

Mi Smart Band 4 NFC можно будет приобрести с 23 сентября по цене 1299 грн. на маркетплейсе allo.ua, в офлайн-магазинах АЛЛО, в авторизованных Mi Store и магазинах-партнерах Xiaomi в Украине.

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MasterCard платежи Укргазбанк Xiaomi фитнес-браслет NFC
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