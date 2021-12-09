Китайская компания-гигант Evergrande объявила о дефолте

Один из крупнейших застройщиков мира China Evergrande Group потерпел крах из-за невыплаты своих гигантских долгов

Китайский застройщик Evergrande объявлен банкротом / Фото: Коллаж: Сегодня

Китайский застройщик-гигант Evergrande в первый раз официально сообщил о дефолте по выплатам по долларовым кредитам.

Об этом сообщают агентства Bloomberg да Fitch Ratings .

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Отмечается, что рейтинговое агентство Fitch снизило кредитный рейтинг компании и ее дочерних предприятий до уровня "ограниченного дефолта" в связи с невыплатой по бондам в 645 млн. долларов и в 590 млн. долларов под 13 и 13,75%.

Внести средства Evergrande должно было до 6 декабря, именно к этому моменту действовала отсрочка.

Как пишет Bloomberg, заявление рейтингового агентства стало "последней вехой в многомесячной финансовой драме" .

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Что случилось с китайским гигантом?

Компания China Evergrande Group в этом году получила статус застройщика с самыми большими в мире долгами, общая сумма которых составляет 305 миллиардов долларов.

Ситуация значительно ухудшилась с началом коронакризиса 2020 года, с того момента компания буквально висела на волоске и пару раз спасала себя от дефолта в последний момент.

За данный время Evergrande зажила долги в 171 китайском банке и 121 финкомпании , так что дефолт такого огромного игрока финансового рынка может привести к сокращению кредитования в стране.

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Пытаясь заплатить проценты по облигациям, глава компании Хуэй Ка Янь продал акции Evergrande на рекордные 343 млн долларов.

"Сегодня" также рассказывали, как крах китайского застройщика может сказаться на экономической стабильности Украины.