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Китай выдвинул требование к Украине по национализации "Мотор Сичи"

12 марта, 10:10

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Официальное заявление сделал представитель китайского МИД

Официальный Пекин требует от Украины учесть интересы китайских компаний после решения СНБО о национализации "Мотор Сичи" в кратчайшие сроки.

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Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, сообщает ТАСС.

"Мы требуем, чтобы Украина учла законные права китайских предприятий и инвесторов", – сказал Лицзянь.

Заявление прозвучало несмотря на то, что в СНБО подчеркнули: все, кто вкладывал деньги в "Мотор Сич", обязательно получат компенсацию.

Напомним, ранее китайские инвесторы "Мотор Сичи" пригрозили Украине новыми судебными исками. В компании Skyrizon Aircraft Holdings назвали недопустимыми заявления о возможной национализации предприятия.

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При этом китайцы уже начали международный арбитраж против Украины на 3,5 млрд долларов.

К слову, против вложений китайских инвесторов в "Мотор Сич" выступали в США.

"Мотор Сич" – одна из ведущих корпораций по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживанию авиационных двигателей и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок.

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