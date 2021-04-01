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Китай в приоритете: Украина активизировала внешнюю торговлю

1 апреля, 16:21

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Экспорт в Поднебесную ускоряется огромными темпами

Украина в первые три месяца 2021 года увеличила внешний товарооборот до 28,83 млрд долл. Это на 12,13% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Растет и экспорт товаров из Украины (на 12,03%), так и импорт в нашу страну (на 10,88%).

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Об этом сообщил заместитель министра экономики, торговый представитель Украины, Тарас Качка.

"Экспорт в Китай ускоряется огромными темпами. В первом квартале этого года по сравнению с первым кварталом 2020 года – рост на 55,3%. И с Китаем, и с ЕС сокращаем отрицательное сальдо", - уточнил Качка.

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По его мнению, такая динамика в целом свидетельствует о том, что украинская экономика восстанавливается.

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"Хорошая новость – экспорт растет. Первый квартал принес 13,75 млрд долларов... Но также растет и импорт... Это означает, что потребители готовы тратить. Это означает больше собранных налогов. Но это также и минус в нашем торговом балансе, динамика которого пока опережает прошлый год", - добавил Качка.

Напомним, за январь-февраль 2021-го Украина увеличила внешний товарооборот до 17,57 млрд долларов. Это на 4,44% больше, чем было в те же месяцы 2020 года.

При этом Украина собирается пересмотреть условия в Соглашении об ассоциации с ЕС, чтобы активизировать торговлю с западными партнерами. К слову, в декабре 2019 года уже произошло небольшое расширение торговой части Соглашения – были увеличены квоты на беспошлинный экспорт мяса птицы из Украины.

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экспорт импорт внешняя торговля товарооборот торгпред Тарас Качка

Источник: Сегодня

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