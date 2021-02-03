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Кипр больше не будет давать гражданство за инвестиции

3 февраля, 14:40

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Власти острова отменили программу "золотых паспортов"

Кипр отказался возобновлять программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции, которая работала в стране с 2013 по 2020 год.

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Об этом заявил президент Кипра Никос Анастасиадис, сообщило агентство Reuters.

Замену программе искать не будут, а для поощрения инвестиций придумают другие стимулы.

"Программа имела нерациональное продвижение. Создавалось впечатление, что Кипр продает свои паспорта", - заявил Анастасиадис.

За время действия программы Кипр получил инвестиции более чем на 9 млрд евро. Программой успели воспользоваться около трех тысяч человек.

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Для получения гражданства нужно было вложить не менее 2 млн евро в собственность или 2,5 млн евро в компании или государственные облигации.

В 2019 году условия программы "золотых паспортов" ужесточили. А 13 октября 2020 года программа была приостановлена.

В ЕС критиковали программу за непрозрачность и механизмы, которые способствуют отмыванию денег. А телеканал Al Jazeera выпустил документальный фильм, в котором присутствует кадры, на которых кипрские чиновники якобы предлагают помочь человеку с криминальным прошлым получить паспорт.

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инвестиции Кипр гражданство паспорт
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