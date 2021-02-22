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Кинах: "Повышение тарифа на передачу электроэнергии углубит кризис в промышленности и приведет к наращиванию долгов"

22 февраля, 14:04

Инна Бабур Инна Бабур

Промышленность Украины теряет конкурентоспособность и рост тарифа на передачу тока будет этому способствовать, считает экс-премьер

Следствием роста тарифа на передачу электроэнергии в Украине станет углубление кризиса в промышленности и наращивание задолженности, заявил бывший премьер, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах в комментарии изданию Politeka, пишет "Гордон".

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"У нас образцовый промышленный кризис. Как пример: за прошлый год промышленность Украины упала примерно на минус 5,2%. А такие стратегические отрасли, как машиностроение, – на минус 18%. Поэтому намерения повысить тарифы для промышленности на выходе будут иметь только углубление и промышленного, и социально-экономического кризиса и рост кризиса неплатежей", – заявил он.

Отыскать комплексное решение этой проблемы должен Кабинет министров, считает Кинах. Он убежден, что необходимо найти возможность сохранить конкурентоспособность предприятий и базовых отраслей Украины, а также избежать углубления кризиса.

"Когда формируется дисбаланс и тарифы на электрическую энергию растут высокими темпами, платежеспособность промышленности уменьшается. На выходе кризис, в первую очередь, платежный. На сегодняшний день промышленность Украины еще более теряет свою конкурентоспособность, особенно на фоне деиндустриализации, на фоне того, что Украина постепенно превращается в государство с сырьевой экономикой", – пояснил Кинах.

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НКРЭКУ повысила тариф на передачу электроэнергии с 1 декабря 2020 года на 30% – с 240,23 грн/МВт·час до 312,76 грн/МВт·час, сообщала пресс-служба "Укрэнерго" 4 ноября.

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Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков считает, что новое повышение тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии приведет к закрытию промышленных предприятий и падению экономики.

Экономический эксперт Андрей Новак заявил в эфире "Украина 24", что повышение тарифа на передачу электроэнергии запустит цепную реакцию по удорожанию всех товаров и услуг.

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