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"Киевтеплоэнерго" требует взыскать с "Укрэнерго" 887 млн грн долга за услуги балансировки

27 апреля, 13:05

Ирина Ненько Ирина Ненько

На 21 апреля долг "Укрэнерго" перед поставщиками услуг по балансировке составлял 13,197 млрд грн

Компания "Киевтеплоэнерго", управляющая столичными ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, подала в суд иск к государственной НЭК "Укрэнерго" о взыскании 887,3 млн грн долга за предоставление услуг балансировки рынка. Об этом говорится в определении Хозяйственного суда Киева от 20 апреля, обнародованном в Едином госреестре судебных решений, сообщает "Главком".

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Согласно судебному документу, чистый долг НЭК "Укрэнерго" перед "Киевтеплоэнерго" за услуги балансировки рынка составляет 848 млн грн, остальные 39 млн грн – штрафы и пеня.

Рассмотрение иска назначено на 20 мая.

Ранее с аналогичным иском к НЭК "Укрэнерго" обратилась Харьковская ТЭЦ-5, потребовав взыскать 184,7 млн грн.

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Напомним, по состоянию на 21 апреля 2021 года долг "Укрэнерго" перед поставщиками услуг по балансировке составлял 13,197 млрд грн, по данным самой компании.

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В 2020 году НЭК "Укрэнерго" стала самой убыточной государственной компанией с чистым убытком 27,5 млрд грн.

Среди основных причин падения доходов "Укрэнерго" эксперты называют решения НКРЭКУ. Летом 2020 года АМКУ официально обвинил НКРЭКУ в искажении конкуренции на рынке электроэнергии, обязав отказаться от практики необоснованных ценовых ограничений и искусственного вмешательства в работу рынка.

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энергетика долги Укрэнерго НКРЭКУ Киевтеплоэнерго
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