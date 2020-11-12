Киевстар собирает Open Talk 4 на тему "Бизнес без границ"

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17, 18 и 19 ноября состоится масштабное ежегодное событие от Kyivstar Business Hub – Open Talk 4 "Бизнес без границ". Поговорить о том, как расширить горизонты привычных подходов к ведению бизнеса, и получить безграничные возможности для развития с использованием наиболее современных технологий приглашают спикеры топ-эшелона Киевстар и Microsoft:

Александр Комаров, президент Киевстар;

Анке ден Оден, генеральный директор региона Центральная и Восточная Европа компании Microsoft (24 страны);

Ян Петер де Йонг, директор Microsoft Украина;

Константин Вечер, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар;

Илья Польшаков, директор по развитию новых направлений бизнеса Киевстар;

Михаил Шмелев, директор по вопросам национальных технологических стратегий и политики региона Центральная и Восточная Европа компании Microsoft (24 страны);

Евгений Кагановский, руководитель проектов в государственном секторе компании Microsoft Украина

и другие ведущие эксперты инноваций, выступления которых стоит услышать.

Какие темы затронут спикеры?

Докажут, что высокие технологии могут работать для бизнеса любого масштаба и направления деятельности: от маленького кафе или интернет-магазина до крупного промышленного предприятия с подразделениями по всей стране.

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Развенчают мифы об использовании облаков в бизнесе:

"облака только для крупных компаний";

"это очень дорого";

"облака не подходят госпредприятиям и финансовым учреждениям";

"нет гарантий безопасности хранения данных, использование облаков — это риск".

Дадут инструкцию, как развиваться компаниям среднего и малого бизнеса, которые занимаются розничной торговлей, имеют интернет-магазин, салон услуг и тому подобное.

Приведут примеры успешных компаний, которые уже выбрали диджитал-путь для своего развития и имеют превосходные результаты.

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Зарегистрироваться и ознакомиться с полным перечнем спикеров и подробной программой мероприятия можно на сайте события (обновляется).

Преимущества Open Talk 4

- Участие в мероприятии бесплатное.

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- Событие разбито на тематические двухчасовые сессии с 16:00 до 18:00, для каждой из которых отведен отдельный день. Гости смогут посетить каждую сессию, не отрываясь от работы надолго.

- Интерактивный формат встречи. Спикеры ответят на вопросы гостей в контексте каждой из тем.

- Интересный и полезный контент, топовые спикеры, эксперты-практики и кейсы реальных компаний с историями развития их бизнеса.

Информационный партнер Open Talk 4 – издание Liga.net.

В случае возникновения вопросов относительно участия и регистрации в мероприятии можно обращаться по электронному адресу: kshub.events@kyivstar.net или pr@kyivstar.net

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