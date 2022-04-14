"Киевстар" меняет условия – что подорожает с 21 апреля

Рассказываем, что подорожает для украинских абонентов "Киевстар" в ближайшее время

"Киевстар" поднимает плату за звонки в Россию / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Оператор мобильной связи "Киевстар" меняет условия звонков в Россию. Стоимость одной минуты разговора с российским номером поднимается до 20 грн, а правила звонков в другие страны остаются без изменений.

Соответствующую информацию клиенты оператора получили в СМС.

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Изменения вступят в силу с 21 апреля, отмечается в сообщении.

"Киевстар" закрывает популярные тарифы

С 1 мая оператор закрывает четыре популярных среди украинцев тарифа:

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Соцмережі +1000мб";

"Соцмережі +3000мб";

"Смартфон базовий";

"Смартфон профі".

Однако взамен, с 14 апреля "Киевстар" повысил количество мегабайтов мобильного интернета в тарифах – "Спілкування без кордонів" и "Дзвінки без кордонів".

Месячная плата при этом не изменится, зато вырастет количество интернета в этих тарифах до 5000 МБ неделю вместо 100 МБ.

Также на период войны в Украине "Киевстар" снизил стоимость своих дополнительных пакетов "День Онлайн", "Інтернет-пакет" та "Нічний".

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"Сегодня" также писали, что украинским беженцам будет доступен бесплатный роуминг на территории Евросоюза и рассказывали, какие смс заблокировал "Киевстар".