Кибергигиена в "Дії". Как пользователю защитить себя в Сети

Нужно относиться с осторожностью к открытому Wi-Fi и ограничить себя в публикации личных данных в своих соцсетях

Безопасность в Сети. Коллаж "Сегодня" / Фото: Pixabay

В Министерстве цифровой информации, которое объявило о старте Bug Bounty, дали 5 советов кибергигиены в Сети. Об этом сообщается в Telegram приложения "Дія".

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Для того, чтобы защитить себя в Интернете, важно обратить особое внимание на сложность пароля, а также относиться с осторожностью к общественному открытому Wi-Fi. Чтобы предостеречь себя от ненужных последствий, пользователь должен ограничить себя в публикации личных данных.

5 советов от "Дії":

Помимо логина и пароля, для защиты своих аккаунтов стоит установить двухфакторную (дополнительную) аутентификацию. Это поможет уберечь от взлома не только профили в Instagram и TikTok, но и банковские счета. Пароли к разным аккаунтам должны отличаться друг от друга. Важно использовать не только буквы, но и символы, и цифры. Также стоит отказаться от идеи с выбором в качестве защиты дату рождения. Лучше игнорировать уведомления на почте или в мессенджерах о выигрышах, сенсационных скидках или даже с вашими фото (иногда мошенники шантажируют своих жертв компрометирующие изображениями). Обычно такие ссылки – это инструмент, с помощью которого киберпреступники пытаются похитить данные или деньги. В социальных сетях для собственной же безопасности не публиковать фактический адрес проживания, данные о банковских счетах, личные документы, финансовую и бухгалтерскую информацию. Wi-Fi с открытым доступом в общественных местах также таит угрозу. Пользоваться им можно и нужно, однако проводить онлайн-платежи категорически не рекомендуется.

В новостях "Сегодня" уже давали советы, как избежать онлайн-мошенников:

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Напомним, мошенники оформили на женщину кредит с помощью программы "Дія", а коллекторы требовали вернуть сумму долга с процентами 12 тыс. грн за пользование кредитными средствами.