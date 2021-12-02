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Кэшбэка больше не будет: почему украинские банки отменяют эту услугу навсегда

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор раздела "Деньги"
2 декабря, 15:24
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Банки планируют прекратить практику массового выпуска премиум-карт и высокого кэшбека
Банки прекратят массовую практику высокого кэшбэка
Банки прекратят массовую практику высокого кэшбэка / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Кешбек 5-10% за покупки, скорее всего, исчезнет из списка стандартных услуг украинских банков. Эта программа останется как сервис для премиум-карт, но как предмет массового использования полностью исчезнет.

Об этом сообщает UBR.ua.

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Изменение ставок по кэшбеку связано с уменьшением комиссий, устанавливающих платежные системы Visa и MasterCard. Эти комиссии взимаются при расчете в торговой точке и частично поступают банку, выпустившему платежную карту. Таким образом, банк и финансирует кэшбек для клиентов.

В ПриватБанке объяснили, что кэшбек стал массовым продуктом благодаря высоким комиссиям платежных систем. Теперь кэшбек в Украине будут предлагать в том же виде, что и в Европе и США – то есть как услуга с премиум-картами или в виде партнерских программ с отдельными торговыми точками.

Положительные явления в отмене кэшбека

Впрочем, снижение комиссий имеет и положительные последствия, считают в ПриватБанке. К примеру, оно сделает менее затратным использование POS-терминалов для торговцев. В результате, сеть безналичных платежей в стране будет расти, считают в госбанке.

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"Этот тренд не замедлится, так как гораздо больше для него означает развитие инфраструктуры для карточных расчетов – POS-терминалов. Желание и готовность продавца принимать оплату по терминалу – первично для развития безналичных платежей", – заявили в ПриватБанке.

Уменьшение кэшбэка в Монобанке

Также с 1 декабря уменьшили кэшбек и размер миль на 25% в Монобанке. Однако изменение не касается категорий кэшбэка от партнеров банка.

Изменится и размер начисляемых миль:

  • Monobank platinum – 11 миль за 1 000 грн в чеке;
  • IRON-15 миль за 1 000 грн в чеке.

Ранее "Сегодня" писали о том, как клиентка ПриватБанка потеряла деньги после звонка сотрудника банка – что произошло.

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