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Каждый второй украинец чувствует, что обеднел за 2020 год

30 декабря, 10:07

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Лишь у немногих в стране улучшилось материальное положение

Каждый второй украинец в 2020 году ощутил ухудшение материального положения – 51%. При этом не почувствовали никаких изменений 36%. А о повышении финансового благополучия сообщили 8%.

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Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел центр "Социальный мониторинг".

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Больше всего недовольных изменениями своего материального положения оказалось на западе страны.

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Напомним, средняя зарплата в Украине снизилась до 11 987 грн в ноябре. Традиционно самые высокие заработки – в столице – 17 582 грн в месяц.

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Как сообщалось, в 2021 году в Украине два раза повысится минимальная зарплата, которая в итоге составит 6500 гривен. Первое повышение назначено на январь, а второе состоится в декабре.

При этом с 1 декабря 2020 года в Украине повысился прожиточный минимум. Теперь он составляет 2189 грн, рост составил 71 грн.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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опрос зарплаты повышение средняя зарплата благополучие

Источник: Сегодня

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