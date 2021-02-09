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Катар начал исторический проект по производству сжиженного газа

9 февраля, 12:02

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Эмират закрепляет за собой статус лидера по производству СПГ

Главная нефтегазовая компания Катара, который и так является мировым лидером в производстве сжиженного природного газа, объявила о начале нового проекта по производству СПГ.

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Как говорится в опубликованном 8 февраля пресс-релизе госкомпании Qatar Petroleum, принято окончательное инвестиционное решение по разработке проекта "Северо-восточного месторождение" (NFE), который должен стать крупнейшим в мире.

Это позволит нарастить мощности по производству СПГ в стране более чем на 43% – с 77 млн тонн в год до 110 млн тонн в год сжиженного газа.

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Кроме СПГ, в рамках этой инициативы будут добывать газовый конденсат, сжиженный углеродный газ, этан, серу и гелий.

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Стоимость проекта оценивается в колоссальную сумму 29 млрд долларов, а завершат его не раньше октября 2025 года. Главная цель договора заключается в строительство 4 мега-линий мощностью 8 млн. тонн СПГ в год.

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Главными партнерами Qatar Petroleum в разработке месторождения станут катарская Qatargas, японская Chiyoda и американская Technip.

На 2027 год в Катаре планируют еще сильнее расширить газодобывающие мощности за счет разработки проекта "Северное и Южное месторождения" (NFS), что увеличит производство СПГ до 127 млн тонн СПГ в год.

Напомним, что в прошлом году Украина подписала меморандум о возможных поставках СПГ из США, однако позже контракт был расторгнут.

Также мы писали, что в феврале украинцев ждут новые цены на газ.

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Катар СПГ сжиженный газ газодобывающие компании добыча газа
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