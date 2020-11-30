Карта. Самые высокие и самые низкие зарплаты по областям Украины

Рейтинг регионов с самой высокой оплатой труда традиционно возглавляет столица

В среднем по Украине средняя зарплата выросла до 12 174 гривен в октябре 2020 года. При этом самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Киеве, самая низкая – в Волынской области. Разница между показателями в этих регионах достигает 7 568 гривен.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

ТОП-3 региона с самой высокой средней зарплатой:

г. Киев – 17 253 гривни;

Донецкая область – 13 544 гривни;

Киевская область – 12 905 гривен.

ТОП-3 области с самой низкой средней зарплатой:

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Волынская область – 9 861 гривня;

Черновицкая – 9 926 гривен;

Черниговская – 9 966 гривен.

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Напомним, ранее в Государственной налоговой службе подсчитали, что больше половины работающих украинцев не платят налоги с зарплаты. Всю страну обеспечивают налогами 9,5 млн работающих и 1,8 млн предпринимателей.

Также сообщалось, что минимальная зарплата в Украине повысилась с 1 сентября до 5000 гривен.

А о том, как накопить себе на пенсию, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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