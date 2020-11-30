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Карта. Самые высокие и самые низкие зарплаты по областям Украины

30 ноября, 15:52

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Рейтинг регионов с самой высокой оплатой труда традиционно возглавляет столица

В среднем по Украине средняя зарплата выросла до 12 174 гривен в октябре 2020 года. При этом самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Киеве, самая низкая – в Волынской области. Разница между показателями в этих регионах достигает 7 568 гривен.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

ТОП-3 региона с самой высокой средней зарплатой:

  • г. Киев – 17 253 гривни;
  • Донецкая область – 13 544 гривни;
  • Киевская область – 12 905 гривен.

ТОП-3 области с самой низкой средней зарплатой:

В тренде
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  • Волынская область – 9 861 гривня;
  • Черновицкая – 9 926 гривен;
  • Черниговская – 9 966 гривен.
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Напомним, ранее в Государственной налоговой службе подсчитали, что больше половины работающих украинцев не платят налоги с зарплаты. Всю страну обеспечивают налогами 9,5 млн работающих и 1,8 млн предпринимателей.

Также сообщалось, что минимальная зарплата в Украине повысилась с 1 сентября до 5000 гривен.

А о том, как накопить себе на пенсию, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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гривня зарплаты карта Украина средняя зарплата минимальная зарплата

Источник: Сегодня

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