Карта. Где в Украине получают самые высокие и самые низкие зарплаты

Самая высокая средняя зарплата в Украине в августе 2020 года зафиксирована в Киеве. Самая низкая – в Черновицкой области. Разница между показателями в этих регионах достигает 7 799 гривен.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
ТОП-3 региона с самыми высокими средними зарплатами:
- г. Киев – 16 795 гривен;
- Донецкая область – 12 660 гривен;
- Киевская область – 11 803 гривен.
ТОП-3 региона с самыми низкими средними зарплатами:
- Черновицкая – 8 996 гривни;
- Волынская – 9 129 гривни.
- Херсонская – 9 245 гривен.
Напомним, в целом средняя зарплата в Украине упала на 3% в августе по сравнению с июлем. По сравнению с прошлым годом она, впрочем, повысилась на 8,6%.
Также сообщалось, что минимальная зарплата в Украине повысилась с 1 сентября до 5000 гривен.
Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине
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