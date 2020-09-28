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Карта. Где в Украине получают самые высокие и самые низкие зарплаты

28 сентября, 17:16

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Официальная статистика показала серьезный зарплатный разрыв по регионам

Самая высокая средняя зарплата в Украине в августе 2020 года зафиксирована в Киеве. Самая низкая – в Черновицкой области. Разница между показателями в этих регионах достигает 7 799 гривен.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

ТОП-3 региона с самыми высокими средними зарплатами:

  • г. Киев – 16 795 гривен;
  • Донецкая область – 12 660 гривен;
  • Киевская область – 11 803 гривен.

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ТОП-3 региона с самыми низкими средними зарплатами:

  • Черновицкая – 8 996 гривни;
  • Волынская – 9 129 гривни.
  • Херсонская – 9 245 гривен.
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Напомним, в целом средняя зарплата в Украине упала на 3% в августе по сравнению с июлем. По сравнению с прошлым годом она, впрочем, повысилась на 8,6%.

Также сообщалось, что минимальная зарплата в Украине повысилась с 1 сентября до 5000 гривен.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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регионы зарплаты карта средняя зарплата Госстат

Источник: Сегодня

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