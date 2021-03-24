Карантинный шопинг: как вернуть товар, если вам отказывают (видео)

Решить вопрос можно полюбовно или со скандалом, но законно

Приобрели одежду, обувь или технику за несколько дней до локдауна, а уже дома поняли, что потратили деньги не на то? И все магазины откроются не раньше, чем через три недели? Есть ли шанс вернуть товар? И что делать, если вам отказывают?

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О карантинном шопинге в новостях "Сегодня" рассказывает Виктория Дмитренко.

За несколько дней до локдауна продюсер Юлия Вернигора приобрела модные сапожки и была совершенно уверена, что имеет две законных недели, чтобы вернуть товар, который ей не подошел. Но оказалось – все не так просто. Торговые центры вживую клиентов не принимают, а работают только онлайн.

Видео: Сегодня

Если вы наткнулись на недобросовестного продавца – вернуть приобретенное, говорят эксперты, все равно есть шансы. Законодательство отводит на обмен 14 дней, а если локдаун длится три недели – это считается форс-мажором.

Не угадали с цветом пиджака или свитера или просто передумали – обязательно сохраняйте чек и по окончании карантина с паспортом отправляйтесь в магазин. Но помните, товар можно вернуть, если вы им не пользовались.

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Если договориться с продавцом не получается, говорит эксперт и ведущий телеканала "Украина 24" Максим Несмеянов, стоит обратиться в органы контроля:

"Вам ничего не остается, как написать жалобу в контролирующие органы – Госпродпотребслужбу, и постараться заказным письмом отправить требование – вернуть вам деньги и забрать товар. Только так".

Забрать деньги за фитнес-браслет, который не подошел, попытался и киевлянин Руслан. Чек, осмотр товара и спустя 5 минут мужчина получает свои деньги.

Продавцы магазина нас заверили – преимущественно клиентам не отказывают. Вернуть можно, но не все – исключения составляют лекарства, ювелирные изделия, нижнее белье и товары личной гигиены.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что в Налоговом кодексе предусмотрена возможность получить назад часть уплаченных налогов. Это называется "налоговая скидка", и она составляет 18% от официально потраченной суммы.

Также мы объясняли, как не стать жертвой обмана мошенников при покупке в интернете, ведь многие украинцы в условиях карантина перешли на дистанционную форму покупки товаров.

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