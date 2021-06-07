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Карантинные 8000 грн получили почти все ФОПы и наемные работники – Пенсионный фонд

7 июня, 20:14

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Помощь от государства получили около 340 тысяч застрахованных лиц, которые не работали из-за карантин

/ Фото: Getty Images

Министерство социальной политики 7 июня завершило финансирование выплаты помощи застрахованным лицам – наемным работникам и предпринимателям, – которые потерять доходы из-за полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных противоэпидемических мероприятий в феврале-мае 2021.

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Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

По информации Пенсионного фонда, на сегодняшний день 339 939 заявлений были включены в списки для выплаты помощи застрахованным лицам за счет средств государственного бюджета в размере 8000 гривен. Всего было профинансировано 2 719 500 000 грн.

В Минсоцполитики напомнили, что Закон Украины от 30.03.2021 № 1358-IX "О предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" предусмотрено предоставление в 2021 году помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19.

Сайт "Сегодня" писал, что две недели назад малому бизнесу было выплачено 1,4 млрд грн государственной помощи, которые пошли 175 тысячам наемных работников и физлиц-предпринимателям с 360 тысяч, деятельность которых была приостановлена из-за усиления карантина в "красных" зонах.

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А президент Украинской ресторанной ассоциации Сергей Трахачев на телеканале "Украина 24" заявил, что половина рестораторов не получила помощь за карантин.

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