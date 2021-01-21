Українська
$ 28,2
34,15
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Капуста подорожала на 20% за неделю: причины

21 января, 16:08

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Специалисты не исключают, что популярный овощ еще подешевеет

За неделю отпускные цены на капусту от фермеров в Украине выросли на 20%. Белокочанную капусту в фермерских хозяйствах уже продают до 1,50-3,50 грн/кг в зависимости от качества. Причины подорожания:

  • многие производители распродали большую часть запасов;
  • на рынке почти не осталось капусты низкого качества.
Реклама

Такие данные обнародовали аналитики EastFruit.

Учитывая стремительное снижение запасов капусты в хозяйствах, фермеры начали сдерживать продажи качественной продукции, что и привело к росту цен.

Читайте также: Какие товары и услуги подорожают в I квартале

Впрочем, капуста все равно стоит в среднем на 25% дешевле, чем в тот же период 2020 года.

В тренде
В Украине ускорится рост цен: Нацбанк изменил прогноз инфляции
Реклама

К тому же участники рынка не исключают, что рост цен на овощ – временное явление. Если фермеры начнут активно распродавать запасы из хранилищ, капуста снова подешевеет.

Напомним, ранее украинцев предупредили о подорожании яиц до 40 гривен за десяток. Фермеры жалуются на дороговизну и нехватку кормов для кур:

Видео: Сегодня

Эксперты также отмечали, что украинцев ждет неотвратимый рост цен на сахар.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

цены подорожание овощи капуста цены на продукты
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Траты в локдаун: на чем сэкономим, за что переплатим
Траты в локдаун: на чем сэкономим, за что переплатимЭкономика
Что будет с курсом доллара после окончания локдауна
Что будет с курсом доллара после окончания локдаунаЭкономика
Инвестируют и меняются: что будет с ценами на квартиры в этом году
Инвестируют и меняются: что будет с ценами на квартиры в этом годуНедвижимость
Власти придумали, как снизить цену газа для украинцев
Власти придумали, как снизить цену газа для украинцевЖКХ
В Украине снизили цену на газ для населения
В Украине снизили цену на газ для населенияЖКХ
Российский трубоукладчик снова покинул зону строительства
Российский трубоукладчик снова покинул зону строительства "Северного потока – 2"Экономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять