Капуста подорожала на 20% за неделю: причины

Специалисты не исключают, что популярный овощ еще подешевеет

За неделю отпускные цены на капусту от фермеров в Украине выросли на 20%. Белокочанную капусту в фермерских хозяйствах уже продают до 1,50-3,50 грн/кг в зависимости от качества. Причины подорожания:

многие производители распродали большую часть запасов;

на рынке почти не осталось капусты низкого качества.

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Такие данные обнародовали аналитики EastFruit.

Учитывая стремительное снижение запасов капусты в хозяйствах, фермеры начали сдерживать продажи качественной продукции, что и привело к росту цен.

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Впрочем, капуста все равно стоит в среднем на 25% дешевле, чем в тот же период 2020 года.

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К тому же участники рынка не исключают, что рост цен на овощ – временное явление. Если фермеры начнут активно распродавать запасы из хранилищ, капуста снова подешевеет.

Напомним, ранее украинцев предупредили о подорожании яиц до 40 гривен за десяток. Фермеры жалуются на дороговизну и нехватку кормов для кур:

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Эксперты также отмечали, что украинцев ждет неотвратимый рост цен на сахар.

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