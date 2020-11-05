Канада и Норвегия угрожают судами, если Украина не решит проблему долгов в зеленой энергетике

Пока сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга в 22,4 миллиарда грн не наблюдается

Канаду и Норвегию беспокоят долги Украины перед инвесторами в "зеленую" энергетику, поскольку среди инвесторов есть компании из этих стран, поэтому они призывают государство решить проблему долгов в "зеленой" энергетике, чтобы избежать судов.

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Об этом заявили представители посольств Норвегии и Канады в ходе дискуссии Energy Talk, которое проводило издание Kyiv Post, пишет "Politeka".

Посол Норвегии в Украине Эрик Сведал напомнил, что 20% всех иностранных инвестиций в Украине – это инвестиции со стороны Норвегии, в том числе и в сектор ВИЭ.

"Ретроспективные изменения условий не допустимы для норвежских инвесторов, которые привыкли работать по определенным условиям. Подписывая меморандум про взаимопонимание, инвесторы пошли на компромисс и снизили уровень "зеленых" тарифов, но обещанные 100% оплат государством так и не были возобновлены", - сказал Сведал.

По его словам, в такой ситуации государство должно пытаться решить проблему долгов и финансирования ВИЭ, так как в противном случае инвесторы обратятся в международные инвестиционные арбитражи, что создаст для Украины плохую репутацию в части инвестиционной привлекательности.

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Как отметили участники дискуссии, невыполнение условий меморандума может привести к тому, что инвесторы не будут инвестировать в страну, где правила меняются во время игры.

"Правительство должно решить проблему выплат для возврата доверия инвесторов", - подчеркнул представитель коммерческого отдела посольства Канады Адам Барболет.

Он добавил, что сейчас Украина должна выбирать между перспективой продолжения инвестиций в Украину или же перспективой судебных процессов с иностранными инвесторами, перед которыми страна не выполняет свои обязательства.

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Как сообщалось, в июне профильные ассоциации зеленой энергетики и Кабинет министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривал снижение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС – на 7,5% уже c августа 2020. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму долга (22,4 миллиарда грн). 40% от этой суммы "Гарантированный покупатель" должен погасить уже в четвертом квартале 2020-го. Закон предусматривает, что 20% производимой "зеленой" электроэнергии в Украине должно оплачиваться из бюджета, а также долги могут погашаться за счет кредитования НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

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По состоянию на начало ноября, по данным "Гарантированного покупателя", за сентябрь выплачено около 80% от нужной суммы за "зеленую" электроэнергию, за 20 дней октября – всего 7%. При этом сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 миллиарда грн) не наблюдается.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Денису Шмыгалю с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

29 октября представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отговаривать инвесторов от вложений в Украину из-за созданного властью финансового кризиса в "зеленой" энергетике, а также давления на инвесторов.

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