Какие украинцы получат 6,5 тыс. грн от правительства – список

Правительство определилось с деталями программы помощи украинцам, потерявшим работу из-за нападения РФ

Детали программы по выплате 6,5 тыс. грн / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Кабинет министров урегулировал некоторые вопросы относительно выплаты потерявшим работу украинцам 6,5 тыс. грн помощи.

Об этом говорится в постановлении №199 от 4 марта.

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Правительство установило, что выплаты будут осуществляться в рамках государственной программы "єПідтримка" и на них выделено 21,5 млрд грн.

Кто получит деньги?

Помощь будет оказана всем застрахованным лицам, работающим на условиях трудового договора, гиг-контракта, другого гражданско-правового договора, на других основаниях, предусмотренных законом, и ФОПам, страхователи которых одновременно отвечают следующим показателям:

состоят на учете как плательщики единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в отдельных административно-территориальных единицах по перечню, утверждаемому Кабмином по представлению ГСЧС;

предоставили в установленном законодательством порядке налоговую отчетность за IV квартал 2021 года или годовую отчетность за 2021 год;

не являются бюджетными учреждениями, фондами общеобязательного государственного страхования.

Помощь украинцам

3 марта президент Владимир Зеленский анонсировал программу помощи украинцам, которые так или иначе потеряли работу из-за войны России против Украины.

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По словам президента, все эти люди получат по 6,5 тыс грн от государства, однако сроки старта программы пока неизвестны.

"Сегодня" также писали, что будет с пенсиями в условиях войны, и рассказывали, на что теперь можно потратить "тысячу Зеленского".