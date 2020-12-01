Какие соцвыплаты, зарплаты и штрафы выросли с 1 декабря

С 1 декабря в Украине увеличился прожиточный минимум. С этой же даты увеличились размеры всех социальных выплат, которые рассчитываются на основании прожиточного минимума.

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Сайт "Сегодня" уже писал о том, у кого и насколько выросли пенсии с 1 декабря. Сегодня мы расскажем, как изменились другие выплаты.

Социальная помощь

Вместе с прожиточным минимумом (ПМ) повышаются многие другие социальные выплаты, которые либо рассчитываются, исходя из ПМ, либо их максимальная (минимальная) величина соизмеряется с прожиточным минимумом. Напомним об основных таких выплатах.

Минимальная помощь по беременности и родам для неработающих женщин (которые не платят единый социальный взнос) повышается с 252,5 до 567,5 грн (минимум 25% прожиточного минимума для трудоспособного лица).

Максимальная помощь на детей одиноким матерям увеличивается: до 6 лет – с 1859 до 1921 грн, с 6 до 18 – с 2318 до 2395 грн (один п. м. для детей соответствующего возраста). Однако реальный размер помощи составит разницу между двумя прожиточными минимумами и совокупным доходом семьи.

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Максимальная помощь на детей, находящихся под опекой или попечительством, вырастет: для детей до 6 лет – с 4647,5 до 4 802,5 грн, для детей с 6 до 18 лет – с 5795 до 5987,5 грн (2,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста).

Помощь на детей с инвалидностью, находящихся под опекой или попечительством, выплаты возрастут, в зависимости от возраста, соответственно с 6 506,5 до 6723,5 грн (до 6 лет) и с 8113 до 8382,5 грн (3,5 п.м.).

Максимальная помощь детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов, увеличивается с 929,5 грн до до 960,5 (для детей до 6 лет) и с 1159 до (для детей старше 6 лет). По факту помощь составит разницу между 50% прожиточного минимума для ребенка и половиной среднемесячного дохода семьи.

Помощь по уходу за больным ребенком вырастет с 1712 до 1769 грн (один п. м. для нетрудоспособных лиц).

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Вырастет максимальная помощь малообеспеченным семьям. Она составляет сумму прожиточных минимумов для каждого члена семьи, в зависимости от возраста и социального статуса. Однако сумму помощи определяют как разницу между доходом семьи и суммой прожиточных минимумов для каждого члена семьи.

Увеличатся выплаты для людей с инвалидностью. Например, для лиц с инвалидностью с детства 1 группы госпомощь составляет 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. С 1 декабря это 1769 грн (было 1712 грн). Для 2 и 3 групп размер помощи составит 80 и 60% п. м. соответственно. Сумма надбавок по уходу за людьми с инвалидностью также увеличивается пропорционально росту прожиточного минимума.

Зарплаты

К прожиточному минимуму для трудоспособных лиц привязаны тарифные ставки. Соответственно, повышаются должностные оклады бюджетников. Базовая ставка (для работников 1-го разряда по Единой тарифной сетке) до сих пор составляла 2102 грн, теперь повышается до 2270 грн. Максимальная ставка (25-й разряд) была 9480 грн – станет 10 238 грн. Однако увеличенные выплаты бюджетники получат уже только в следующем году.

Также количеством прожиточных минимумов исчисляются зарплаты многих руководителей органов государственной власти. Например, зарплата главы ЦВК составляет 30 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Соответственно, теперь она вырастет больше чем на 5 тысяч – с 63 060 грн до 68 100 грн. Зарплата директора Национального антикоррупционного бюро равна 50 прожиточным минимумам. Соответственно, она увеличивается на 8,4 тысячи – с 105 100 грн до 113 500 грн.

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К прожиточному минимуму привязаны и зарплаты прокуроров. Так, прокурор окружной прокуратуры получает 15 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, а с 2021 года должен получать 20 п. м. То есть его зарплата в 2021 году должна вырасти с 31 515 грн (сейчас) до 45 400 грн. Зарплаты прокуроров рангом повыше вырастают пропорционально. Генпрокурор, например, будет получать в 2,21 раза больше окружного прокурора.

Платежи и штрафы

К прожиточному минимуму привязано огромное количество различных тарифов, штрафов, административных сборов и т. д. С увеличением прожиточного минимума повышаются и эти платежи.

Например, подкупом избирателя теперь считается предоставление ему какого-либо блага только больше чем на 68 грн 10 коп., до этого было 63,06 грн (3% п. м. для трудоспособного лица).

Неявка по повестке к следователю или прокурору подорожала на 40-80 грн: был штраф 525,5-1051 грн, стал 567,5 – 1135 грн.

Максимальный залог для обвиняемого в небольшом преступлении или средней тяжести подорожает с 42 040 до 45 400 грн, в тяжелом – с 168 160 до 181 600 грн, в особо тяжком преступлении – с 630 600 до 681 000 грн.

Оформление паспорта теперь обойдется в 227 грн (было 210 грн). Выписка из Земельного кадастра подорожает со 105,1 до 113,5 грн.

Напомним, с 1 декабря прожиточный минимум составляет 2189 грн. Повышение составило 71 грн.

А о том, как "мертвые души" отбирают у Украины по 50-100 млрд гривен соцвыплат в год, ранее рассказал глава Минцифры Михаил Федоров в эфире телеканала "Украина":

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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