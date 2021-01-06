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Как вырастут зарплаты украинцев в 2021-м: два прогноза

6 января, 16:15

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Мнения правительственных экспертов и аналитиков рынка труда разнятся

В 2021 году средняя зарплата в Украине повысится почти на 4% с учетом инфляции и составит 12 350 грн. Такой прогноз озвучили в правительстве Украины.

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Впрочем, по данным кадровых порталов, которые приводят новости "Сегодня", по факту украинцы уже зарабатывают в среднем 13 тысяч гривен в месяц. Прогноз экспертов рынка труда о средней зарплате на ближайшие годы тоже отличается от правительственного:

  • 2021 – 13 632 грн;
  • 2022 – 15 414 грн;
  • 2023 – 17 169 грн.
Видео: Сегодня

Напомним, под конец 2020 года, по официальным данным, средняя зарплата в Украине составляла 11 987 грн. Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Киеве, самая низкая – в Черниговской области. Разница между ними составляет аж 7965 гривен.

В тренде
Доллар и евро откатились после новогоднего скачка курса

При этом каждый второй украинец чувствует, что обеднел за 2020 год.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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прогноз зарплаты средняя зарплата

Источник: Сегодня

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