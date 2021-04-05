Как в Украине изменились зарплаты врачей: глава НСЗУ назвал впечатляющие суммы

В 2020-м украинские больницы получили возможность выплачивать повышенные зарплаты медикам и использовать на эти цели деньги, выделяемые Минздравом и аккумулированные за год на счетах медучреждений. О том, как изменились зарплаты врачей, исполняющий обязанности председателя Национальной службы здоровья Украины Андрей Виленский рассказал в интервью сайту "Сегодня".

Реклама

По его словам, руководитель медучреждения должен составить финплан и утвердить у владельца. Согласно финплану, он должен тратить средства на предоставление качественной медпомощи. Если средств поступает больше ожидаемого, то должна быть коррекция. Но главное направление, – это повышение зарплат персонала и закупка лекарств и медизделий, чтобы пациент не платил из своего кармана.

В качестве примера Виленский привел несколько медучреждений и назвал зарплаты персонала:

Днепропетровский областной центр экстренной помощи: средняя зарплата врачей 22 тыс. грн, руководителей подразделений – 28 тыс., руководства центра – 52 тыс.. На счетах 340 млн, которые можно использовать на повышение зарплат медикам;

Криворожский детский фтизиоортопедичний реабилитационный медицинский центр: зарплата руководителей 57 тыс. грн, среднего персонала – почти 7 тыс.;

Городская инфекционная больница Одессы: средняя зарплата врача – 30 400, руководства – 61 тыс. грн;

Харьковский центр экстренной медпомощи имел остатки на счетах 486 млн грн. Зарплата врачей – 16 тыс., заведующих отделений и структурных подразделений – 20 тыс., у руководства центра – 30 тыс.;

Хмельницкая инфекционная больница: средние расходы на зарплату – 32 200 грн, руководство – 36 500, средний медперсонал – 22 700.

Читайте также: Туберкулез и рак украинцы будут лечить бесплатно: сколько врачи получат от НСЗУ

По словам главы НСЗУ, руководитель одной из больниц добивался особых условий для своего медучреждения, поскольку оно находится близко к линии разграничения, и хотел, чтобы больница оказывала хирургические услуги без анестезиолога. Однако анестезиолог в этом пакете услуг должен быть обязательно, и если бы больница выполнила требования и наняла анестезиолога, то смогла бы получить 3 млн грн до конца года дополнительно.

"Мы посчитали, что анестезиолог может согласиться переехать в другой город на зарплату 40 тыс. грн. До конца года оставалось тогда пять месяцев. С одной стороны, расходы на фонд заработной врача платы – 200 тыс. грн, с другой – плюс 3 млн гривен для больницы. Но руководитель не согласился платить такую зарплату анестезиологу. И медучреждение не получило дополнительных средств", – говорит Виленский.

Реклама

Он подчеркнул, что привлечь анестезиолога можно, ведь местные власти оплачивают жилье или из местного бюджета дают надбавку к зарплате и таким образом больница получает дополнительный пакет медуслуг, на который получает финансирование. А это – инвестиции, которые окупаются и для населения, и для больницы.

"А была больница на западе Украины, не смогли нанять анестезиолога, потому что на коллективном собрании озвучили, что анестезиологу необходимо заплатить 20 тыс. грн, а коллектив сказал – "нет". И больница не получила дополнительных денег, а это миллионы гривен", – говорит глава НСЗУ.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, что украинские больницы за 2020 год получили 90 млрд грн, и рассказывал, хватает ли средств и на что их тратят.

Также напомним, что в 2021-м украинская медицина получит рекордные 160 млрд грн. Больше смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама