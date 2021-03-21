Как усиление карантина будет влиять на курс гривни

Украинцы, похоже, уже привыкли к тому, что курс доллара "сегодня" перестал отличаться от курса доллара "вчера". Стабильность удерживается с начала марта, хотя за неполные две декады доллар все же на пятачок подешевел.

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Продолжится ли такое равновесие между долларом и гривней в последние 10 дней марта, или тренд изменится в связи с ужесточением карантина и угрозой локдауна, выяснил сайт "Сегодня".

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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Что произошло с курсом за неделю

Наличный доллар был еще стабильнее как в покупке так и в продаже, чем неделей ранее. Средний курс менялся в пределах уже не четырех, а трех (!) копеек, что можно считать статистической погрешностью мониторинга. В итоге с понедельника доллар в продаже подешевел на 2 копейки, до 27,79 грн, в покупке подорожал на 3 копейки, до 27,62 грн/доллар. Спрэд (разница между курсом продажи и покупки) уменьшился с 20 до 17 коп., что также косвенно подчеркивало: банкиры не ждут значительных изменений курса.

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Нацбанк также менял курс незначительно, но в начале недели его укреплял, в конце недели чуть ослабил и к пятнице оставил равным 27,68 грн/доллар. То есть за неделю гривня укрепилась на 5 копеек. На понедельник, 22 марта, регулятор установил курс 27,72 грн/доллар.

Анализ ситуации на рынке

Аналитики отмечают, что главным фактором, влиявшим на курс на этой неделе, был очередной аукцион по продаже Минфином гривневых ОВГЗ. Он оказался намного успешнее предыдущего.

"16 марта было продано ценных бумаг на 14 млрд грн, почти втрое больше, чем 9 марта, чем больше продажи ОВГЗ, тем активнее укрепление гривни", – отметил Олег Пендзин.

Александр Охрименко добавил, что сейчас аукционы значительно меньше влияют на курс гривни, чем раньше, так как новые займы в основном используются Минфином для погашения старых.

"Как резиденты, так и нерезиденты получают вложенные ранее в ОВГЗ средства плюс дивиденды в гривне и, как правило, тут же покупают новые ОВГЗ для дальнейшего заработка, – говорит Александр Охрименко. – Избытка долларов на рынке почти нет, например, Нацбанк выкупил на неделе валюты в резервы всего на 20 млн грн".

На наличном рынке, по словам Охрименко, физлица теперь больше продают валюты, чем покупают, что не позволяет расти наличному курсу. Спрос на валюту низкий, так как из-за коронавируса туристические и деловые поездки украинцев сократились. По подсчетам эксперта, украинцы из-за этого увеличили гривневые счета примерно на 100-120 млрд грн, которые раньше использовались ими на покупку валюты, в итоге курс доллара рос.

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Андрей Шевчишин отметил, что на наличном рынке, как и на безналичном, продолжается так называемый боковой тренд. То есть, ситуация, когда вообще невозможно увидеть явное направление движения цены, не считая мелких скачков, когда цена движется практически горизонтально.

"В такой ситуации трейдер не может понять, что превосходит на данный момент – предложение или спрос, не видно ни нисходящего, ни восходящего тренда, направленного движения просто нет и цена находится в одном и том же диапазоне", – разъяснил эксперт.

Чего ожидать на следующей неделе

Эксперты, как и ранее, не видят оснований для резкого изменения курса доллара в ту или иную сторону.

"Рынок находится в смешанных ожиданиях, – анализирует Андрей Шевчишин. – С одной стороны, его ослабляют ожидания локдауна. В таких условиях покупатели валюты, в первую очередь импортеры, будут снижать свою активность, потому что снижается спрос. С другой стороны, нерезиденты продолжают покупать ОВГЗ. Также аграрии продают все больше валюты под посевную кампанию. В остальном, в условиях возможного локдауна игроки возьмут паузу. Поэтому ожидаем сохранения курса гривни в боковом тренде на отметках 27,65-27,75 грн/доллар".

Олег Пендзин и Александр Охрименко говорят, что укрепление гривни обусловлено не экономическими, а иными причинами.

"Главная причина стабильности – неопределенность с возможным введением всеукраинского локдауна или усилением нынешнего карантина, – утверждает Олег Пендзин. – Импортеры опасаются его введения и не инвестируют в закупку крупных партий товаров за рубежом, поэтому валюта им не очень нужна. Активны в основном банки, которые имеют избыток свободных денег и покупают для заработка гривневые ОВГЗ".

Прогнозы обоих экспертов идентичны: на неделе курс продажи наличного доллара сохранится в коридоре 27,8-27,9 грн, курс покупки – 27,6-27,7 грн.

Продавать или покупать валюту

Прогнозы экспертов разошлись.

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Олег Пендзин пока советует не покупать и не продавать валюту.

Александр Охрименко предлагает часть валюты реинвестировать в среднесрочные, на 6-9 месяцев, гривневые вклады. По его словам, эпидемия – это надолго, факторы, не позволяющие доллару дорожать, сохранятся, поэтому гривня не ослабеет еще минимум полгода.

Андрей Шевчишин рекомендует тем, кто инвестирует в валюту "в долгую", на длительные сроки, запасаться долларами, пока курс достаточно низкий.

Продавая или покупая валюту нужно быть внимательным, так как среди настоящих банкнот могут оказаться фальшивые. Как распознать поддельные гривни, смотрите в сюжете.

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