Как сменить поставщика природного газа

Из-за резкого подорожания газа украинцы начали искать способы уменьшить оплату за пользование им. Самый простой способ – найти более дешевого поставщика. Закон о рынке газа это позволяет сделать. Причем никакой "отдельной трубы" в дом проводить не надо. Кстати, с 1 февраля Кабмином снижены тарифы на газ. По словам премьера, платежки у тех, кто обогревает дома газом, уменьшатся на 500 грн в месяц.

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Сайт "Сегодня" разобрался, как быстро найти самого недорогого оператора и подключиться к нему.

Алгоритм действий по смене поставщика газа такой.

Находим самого дешевого поставщика газа

Перечень всех операторов рынка газа есть на сайте Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг НКРЭКУ) (https://www.nerc.gov.ua/) в разделе "Лицензионный реестр НКРЭКУ".

Поставщика можно выбрать из любого региона Украины. При выборе надо проверить наличие у поставщика действующей лицензии НКРЭКУ. Эта информация, а также цена, по которой данный оператор рынка продает газ, есть в реестре.

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Оформляем документы на переподключение

Документы можно подавать как в бумажном, так и в электронном виде, заполнив заявку на сайте компании-поставщика, к которому вы хотите перейти. Тем, кому самостоятельно сложно подать заявку на смену поставщика в электронном виде, могут воспользоваться услугой некоторых банков. Это, например, Ощадбанк и ПУМБ.

Документы надо отсканировать либо сделать их фото. Заявление придется распечатать, поставить подпись от руки и после этого сфотографировать.

После отправки заявления онлайн вам должно прийти сообщение о присоединении.

Какие нужны документы

Для собственника жилья:

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- Заявление-присоединение;

- Документ, определяющий право собственности на объект;

- Паспорт гражданина Украины или документ, его заменяющий (1 и 2 страницы, страница с пропиской, копия id-карты (2 страницы);

- Справка о присвоении ИНН (если ИНН отсутствует, копия страницы паспорта с соответствующей отметкой);

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- Копия последнего счета за поставки газа.

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Копия счета нужна, чтобы подтвердить отсутствие долгов по оплате перед предыдущим поставщиком. При наличии долгов новый оператор может (но не обязан) отказать в присоединении. Имеющиеся долги клиент обязан оплатить добровольно либо через суд. Но это уже проблемы старого оператора.

Для совладельца жилья дополнительно необходимо представить заявление о согласии других совладельцев на смену оператора. Форма заявления есть на сайте поставщиков газа. Заявление надо распечатать и при подаче в электронном виде – сфотографировать или отсканировать.

Для доверенных лиц дополнительно нужна скан-копия доверенности.

Сроки переподключения

У нового поставщика услуги есть 20 дней, чтобы его менеджер связался с потенциальным клиентом и дал согласие на переподключение либо мотивированно отказал. Но обычно это происходит за 3-5 рабочих дней.

Поставки газа от нового оператора начинаются спустя три дня после заключения договора. Старый оператор получает уведомление от нового на информационной платформе оператора газотранспортной системы. Но старый оператор не имеет права прекратить поставку газа клиенту до того момента, пока новый не начнет поставки газа.

Другие вопросы

Сменить оператора можно пользователям, как проживающим в частном доме, так и в квартире в многоэтажке. Причем независимо от наличия или отсутствия счетчика газа.

Переходить от одного оператора к другому можно неограниченное число раз и как угодно часто.

Счета на оплату выставляет оператор, это его обязанность.

Механизм оплаты за доставку газа и ежемесячной передачи показаний счетчика не меняется. В этом случае клиент контактирует не с продавцом газа, а с газораспределительной компанией (облгаз). Она является природным монополистом на данной территории и поменять ее нельзя.

Кабмин, как и обещал, снизил цену на газ для населения. Максимальная цена – 6,99 грн за кубометр. Но "акция" продлится недолго. Подробнее смотрите в сюжете.

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