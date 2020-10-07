Как рост тарифов на транспортировку электроэнергии может обрушить экономику

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует в ближайшее время дважды повысить тарифы на транспортировку электроэнергии. Первое подорожание – на 30% – запланировано на 1 ноября, когда тариф на доставку может увеличиться с 240,23 до 313,07 грн/МВтч (без НДС). А уже с 1 января 2021 года возможно следующее подорожание – до 501 грн/МВт-час. То есть в целом тариф на транспортировку электроэнергии может за короткое время вырасти более чем в два раза.

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Напомним, что предыдущее повышение этого тарифа произошло в августе этого года – со 155,4 до 240,23 грн/МВтч. Цель такого решения – собрать средства для погашения задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

"Тарифы на транспортировку электроэнергии хотят повысить для того, чтобы создать источник, за счет которого погашать задолженность по "зеленым тарифам". Этот вопрос сейчас в определенной мере урегулирован, но долги остались. И если их не погасить, вопрос снова будет считаться неурегулированным и инвесторы могут подавать в суды, в том числе международные. Поэтому проблему нужно решать. Вопрос только – за счет чего? Повысить цены для населения сейчас не решаются. Хотя у нас есть диспропорции между тарифами для населения и для бизнеса. А хотят повысить тариф на транспортировку, чтобы это повышение больше повлияло на цену для коммерческих потребителей", – объясняет экономический эксперт Борис Кушнирук.

Также за счет этого повышения планируется закрыть и другие долги.

"Поднятие тарифа операторов системы передачи – вынужденная мера, призванная уберечь НЭК "Укрэнерго" от накопления долгов перед другими субъектами рынка. В первоначальной модели тариф ОСП был на уровне 400 грн за МВт-час, сегодня он в два раза меньше. В этот тариф заложены все компенсации, начиная от "зеленых", заканчивая долгами в рынке, которые должен покрывать НЭК "Укрэнерго", – рассказывает СЕО независимого энергетического провайдера ETG.UA Владимир Шведкий.

По его мнению, рост цен на электроэнергию никто не почувствует:

"Средневзвешенная цена электроэнергии за последние 9 месяцев на рынке "на сутки вперед" по сравнению с 2019 годом снизилась более чем на 20%. Соответственно, даже при росте тарифа ОСП в два раза конечный потребитель не почувствует значительного увеличения отпускной цены. Это не должно негативно повлиять на цену производства или иметь какие-то другие негативные последствия", – считает Владимир Шведкий.

Однако большинство представителей бизнеса и экспертов считают иначе. Они предупреждают: такое существенное повышение тарифа на транспортировку электроэнергии больно ударит и по бизнесу, который и так терпит убытки из-за коронавируса и локдауна.

"Тариф на передачу оплачивают промышленные потребители электрической энергии. Размер оплаты каждой отдельной компании или предприятия зависит от фактического объема переданной данному потребителю электроэнергии. Поэтому больше всего повышение тарифа на передачу повлияет на производства с высоким потреблением электроэнергии. Хотя некоторые производственные компании получили освобождение от оплаты полного размера тарифа на передачу – это металлургические компании, которые, согласно закону №810, относятся к "зеленой электрометаллургии", – говорит руководитель направления "Энергетика" юридической фирмы "Sayenko Kharenko" Марина Грицышина.

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Основатель ТМ "Saturn" Александр Громыко, член Набсовета Украинской рады бизнеса, предупреждает: повышение тарифов даже на 10% уже может сделать украинскую продукцию неконкурентоспособной.

"Повышение тарифов на доставку поднимет цену на электроэнергию в целом для промышленности, для коммерческих потребителей. У нас, например, все работает на электричестве: все термопласт-автоматы, штампы, пресс-формы, окрасочное оборудование и т. д. Поэтому доля электричества в себестоимости изделия достаточно высока. А цена на электроэнергию и без того высокая – такая же, как, например, в Польше и других восточноевропейских странах. И, если поднять цену даже на 10%, это сделает нашу продукцию неконкурентоспособной по сравнению с европейской", – говорит Александр Громыко.

Пострадают и украинские шахты.

"Как угольщик хочу сказать, что шахты и сейчас не могут заплатить за электроэнергию. А завтра они вообще остановятся. И тогда что, уголь мы будем покупать в России? Как мы обеспечим энергетическую безопасность нашего государства?" – задает риторический вопрос народный депутат , член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Михаил Волынец.

Больнее всего повышение тарифов ударит по мелкому бизнесу, считает экономический эксперт Борис Кушнирук.

"В первую очередь это ощутят представители малого бизнеса, чья деятельность завязана на электроэнергию, кто использует много электричества: пекарни, магазинчики, парикмахерские и т. д. Это также повлияет и на крупный бизнес, но в структуре их расходов это будет не так заметно, хотя все равно приведет к ухудшению экономических показателей. Больше всего я тут вижу угрозы для бизнеса, и в первую очередь для малого бизнеса. Он пострадает больше всего", – предупреждает Борис Кушнирук.

Повышение тарифов спровоцирует общую инфляцию

Однако от повышения цен пострадают не только промышленность и бизнес, но и все украинцы.

"Для небытовых потребителей (промышленных потребителей и бизнеса) эти изменения приведут к увеличению расходов на электроэнергию и повлияют на себестоимость продукции. В результате возможен рост цен на товары, работы и услуги", – прогнозирует Марина Грицышина.

Михаил Волынец придерживается такого же мнения:

"Цена на электроэнергию вырастет, а следовательно, вырастут коммунальные платежи для населения. Для промышленности тем более вырастет цена, потому что у нас предприятия платят большую цену за электроэнергию, чем физические лица. И за это в конечном счете также заплатят граждане. Потому что в итоге подорожают не только коммунальные платежи, но также товары и услуги", – говорит народный депутат.

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При этом экономисты напоминают: во время кризиса платежеспособность населения и без того упала, так что подорожание товаров и услуг приведет к тому, что люди просто станут меньше покупать. То есть, по сути, повышение тарифов во время кризиса может привести к усугублению кризисных явлений и дальнейшему падению экономики.

"Опосредованно это повышение тарифов ударит по населению. Бизнес будет пытаться переложить эти расходы на плечи населения, повышая цены, чтобы хотя бы выйти на самоокупаемость. Но это будет не так-то просто: доходы населения падают, и, если сильно вырастут цены, люди просто перестанут ее покупать", – говорит Борис Кушнирук.

Не обязательно опять перекладывать долги на бизнес

Металлургическая компания "АрселорМиттал Кривой Рог" обратилась в парламент с просьбой ввести мораторий на повышение тарифов "Укрэнерго" на диспетчеризацию и передачу электроэнергии до конца 2021 года.

Михаил Волынец говорит, что парламент и Кабмин имеют рычаги для того, чтобы не допустить роста тарифов во время кризиса.

"В условиях кризиса и карантина запускать очередную спираль повышения цен – это было бы неправильно и неразумно. Конечно, мы как депутаты уже обратили внимание на эту ситуацию и будем готовить соответствующие законодательные акты, чтоб прекратить это безумие. Но это можно сделать не только через законодательные инициативы. На эту ситуацию также могут обратить внимание в Кабинете министров и урегулировать ее подзаконными актами. Я также являюсь членом Антикризисного энергетического штаба, и мы будем действовать и через этот штаб в том числе", – говорит Михаил Волынец.

Экономисты считают, что существуют способы урегулирования проблемы долгов и без повышения тарифов.

"Как вариант решения ситуации с задолженностями я бы предложил выпуск ОВГЗ. Например, пятилетние, с рыночной ставкой. Наша страна делала так неоднократно на протяжении последних 10-15 лет – выпускала ОВГЗ, которыми погашалась задолженность. Это позволит избежать удара по бизнесу, который существенно зависит от цен на электроэнергию и который не может быстро перейти на менее энергозатратное оборудование", – говорит эксперт.

Соответствующий законопроект уже есть, его в Раде зарегистрировали депутаты от Слуги народа. Он предусматривает выпуск ОВГЗ на 19,6 млрд грн – для погашения части долга и других расчетов с производителями электроэнергии из ВИЭ. Теперь дело за малым – чтобы нардепы не откладывали законопроект, а проголосовали его как можно быстрее.

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