Как раньше уже не будет: сколько будет стоить для украинцев жилье в 2022 году

В прошлом году предложение несколько отстало от спроса

Спрос на жилье будет падать / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

2022 года предложение догонет спрос, который будет снижаться через то, что цены растут быстрее, чем благосостояние населения.

Об этом сообщил директор компании M4U Владимир Даниленко — пишет "Экономическая правда".

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По словам эксперта, темпы роста цен в 2022 году замедлятся до 12–15%.

"Допускаю, что благодаря новому предложению уровень "распроданности" к концу 2022 года снизится до показателя 2019 года – 40-45%. Это произойдет, если экономико-политический контекст, как минимум, не станет хуже, а тенденция улучшения работы разрешительной системы в строительстве будет продолжаться", — говорит Даниленко.

От чего зависит цена?

Каждый эксперт дает свои прогнозы, однако они объединены одним тезисом: готовыми следует быть и к росту, и к снижению цен, правда, не таким скачком, как в 2021 году.

Эксперты считают:

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цены вырастут , а на их стоимость повлияет стоимость энергоресурсов и уровень инфляции (так говорят в "КАН девелопменте");

, а на их стоимость повлияет стоимость энергоресурсов и уровень инфляции (так говорят в "КАН девелопменте"); квадратный метр в столице вырастет на 10-15% (прогнозирует директор по продажам компании A Development Марина Гудыма);

(прогнозирует директор по продажам компании A Development Марина Гудыма); ситуация на рынке может качнуться в любую сторону. Есть вероятность, что ко второму полугодию 2022 цена на жилье в Киеве достигнет уровня докризисного 2008 года. То есть стоимость квадратного метра может прыгнуть до 3 тысяч долларов в жилых комплексах бизнес-класса (считает СЭО девелоперской компании ENSO Рамиль Мехтиев);

Есть вероятность, что ко второму полугодию 2022 цена на жилье в Киеве достигнет уровня докризисного 2008 года. То есть стоимость квадратного метра может прыгнуть до 3 тысяч долларов в жилых комплексах бизнес-класса (считает СЭО девелоперской компании ENSO Рамиль Мехтиев); стоимость строительства может возрасти на 10-15%, а потому, что возможности бизнеса осуществлять капитальные инвестиции исчерпаны и он вынужден будет либо поднять стоимость жилья в пределах статистической ошибки, либо снизить, могут возникнуть проблемы (говорит совладелец крупной строительной компании).

Вдобавок совладелец вышеупомянутой компании отмечает, что малые застройщики в Киеве покупают "страшные" площадки и строят там жилье, не понимая, какой будет себестоимость.

"Демпингируя ради продаж, они рискуют обанкротиться", — говорит он.

Что будет с ценой на вторичном рынке в 2022 году

В начале 2022 года квартиры в больших городах могут подорожать на 5%. От спроса на рынке зависит стоимость квартир в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове.

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По мнению президента Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлтеров) Украины Юрия Питы, повышение цены в в первую очередь коснется квартиры площадью 35-50 квадратных метров, что в наибольшем спросе.

Если говорить за 2021 год, то за период октября-ноября продавцы квартир на вторичном рынке увеличили цены на 9,6%. В столице цены на жилье поднялись на 13,2%.

Раньше мы писали, почему продавцы начали снимать жилье с продаже, и чем это может обернуться для украинцев.