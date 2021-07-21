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Как проверить наличие открытого производства через "Дію" – инструкция

21 июля 2021 7:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Для того, чтобы узнать сумму штрафа и его наличие, достаточно просто зайти в приложение

Как узнать сумму штрафа через "Дію"

Как узнать сумму штрафа через "Дію" / Фото: Министерство цифровой трансформации

Украинцам напомнили, как через электронный сервис "Дія" можно проверить наличие открытого производства.

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В Telegram-канале "Дії" объяснили алгоритм действий.

Что такое открытое производство?

По сути, исполнительное производство – это штраф, который вы когда-то не заплатили. Однако сообщение об открытии производства до адресата доходит не всегда, поэтому важно контролировать это. Оплатить штраф можно даже в приложении.

Как проверить наличие производства:

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  • откройте приложение "Дія" и авторизуйтесь удобным для вас способом;
  • нажмите на "Услуги" внизу;
  • нажмите на строку "Исполнительное производство".
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Далее в приложении отобразится информация об открытом производстве, если оно, конечно, есть.

К слову, в приложении "Дія" больше не нужно стоять в очереди, чтобы получить прививку против коронавируса. С 21 июля в Украине смогут вакцинироваться вже желающие, так что смысла в онлайн-записи больше нет.

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