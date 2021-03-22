Как приобрести и зарегистрировать евробляху с аукциона: инструкция от Минюста

В стартовую цену лота уже внесены все налоги и сборы

Если украинец хочет через Сервис электронных торгов арестованным имуществом (OpenMarket ГП "СЕТАМ"), где продают от "Боинга" в старой канистры, приобрести автомобиль, конфискованный за нарушение таможенных правил, то должен выполнить ряд процедур.

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Об этом Министерство юстиции сообщает на своей странице в Facebook.

Перед покупкой таможенного конфиската покупател. нужно знать следующее:

В стартовую цену лота уже внесены все налоги и сборы (обязательные платежи), подлежащие уплате при перемещении транспортного средства через таможенную границу Украины. То есть, покупая таможенный конфискат на СЕТАМе, покупатель автоматически оплачивает все обязательные платежи для растаможки.

Перед покупкой любого имущества клиент может связаться с хранителем и договориться об осмотре выбранного лота. Информацию о хранителе можно узнать на вкладке "Порядок и условия", пункт "Порядок ознакомления с имуществом".

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Минюст также объяснил, как зарегистрировать приобретенный на аукционе автомобиль на еврономерах:

победитель аукциона оплачивает все необходимые платежи, после чего Государственная исполнительная служба в течение пяти рабочих дней составляет акт о проведенных электронных торгов ;

; после получения акта победитель торгов должен обратиться на таможню для оформления справки об уплате всех необходимых платежей для растаможки (они включены в стартовую цену лота);

для растаможки (они включены в стартовую цену лота); при наличии акта об электронных торгах и справки от Гостаможслужбы, покупатель может зарегистрировать автомобиль в сервисном центре МВД.

Напомним, в 2020 году СЕТАМ реализовал 1258 арестованных легковых автомобилей на общую сумму 142 323 983 грн.

А ранее сайт "Сегодня" узнал у директоров крупнейших государственных онлайн-аукционов, как в течение карантина менялось количество клиентов, на какие лоты был самый большой спрос и как проводились торги в условиях эпидемии. Подробнее об этом читайте в специальном материале "Госаукционы во время карантина: авто могут доставить под крыльцо, а покупателей арестованного имущества рассекретили".

Кроме того, мы рассказывали, как на аукционе OpenMarket решили продать памятники Ленину:

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