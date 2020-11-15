Как правильно оформить пенсию. Онлайн-заявление или поход в ПФУ?

Пенсионный фонд предлагает два варианта оформления пенсии, но в карантин альтернатив немного

Вместе с решением об ужесточении карантина на заседании 11 ноября правительство утвердило и новый порядок оформления пенсий, денежной помощи и переоформления банковских документов (постановление № 1098).

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Как информируют в Минсоцполитики, теперь пенсионерам не придется ходить по разным инстанциям, чтобы решить свои денежные вопросы. Все можно сделать за одно посещение отделения Пенсионного фонда или управления соцзащиты.

Сайт "Сегодня" разбирался, что изменилось и какой будет эффект.

Почта или карта?

Раньше те, кто хотел получать пенсию или социальные выплаты на карту, должны были сначала выбрать банк, сходить туда и открыть там пенсионный счет, а потом уже идти в отделение Пенсионного фонда или органы соцзащиты.

А вот те, кто готов был получать пенсию наличными через "Укрпочту", могли просто прийти в отделение ПФУ или управление соцзащиты и за одно посещение оформить все документы.

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В Минсоцполитики считают, что пенсионеры предпочитали получать пенсии по почте, потому что их проще было оформлять. Но во время пандемии очереди, которые выстраиваются на почте в дни получения пенсий, небезопасны для людей старшего возраста, поскольку сложно обеспечить социальное дистанцирование.

В Кабмине разрешили оформлять пенсионные выплаты на текущий счет в банке и рассчитывают, что новые правила увеличат популярность безналичных платежей, а это приведет к "уменьшению контактов пенсионеров с другими лицами".

При этом оформлять пенсию с выплатой на почте по-прежнему не запрещается.

Как оформить пенсию по новым правилам

Постановлением Кабмина предусмотрен следующий порядок оформления пенсии по новым правилам.

1. Прийти в отделение Пенсионного фонда (для оформление пенсии) или орган соцзащиты (для оформления госпомощи, пособия) с паспортом или другим документом, который подтверждает не только ФИО, но и возраст и место регистрации.

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Этого достаточно для банка, но для ПФУ или органа соцзащиты понадобятся также другие документы, подтверждающие право на получение выплат.

2. В отделении ПФУ нужно написать "заявление на выплату пенсии/денежной помощи" (с получением на почте) или "заявление на выплату пенсии/денежной помощи с открытием счета" (чтобы получать деньги на карту).

Если выбрали выплату с открытием счета, нужно еще заполнить банковский договор. Банк можно выбирать самому из списка уполномоченных банков. Сейчас в этом списке 44 банка.

3. В течение 5 рабочих дней сотрудники ПФУ или органов соцзащиты должны передать заявление об открытии счета и подтверждающие документы (копии) в банк, который выбрал клиент. Обмен документами может происходить в электронной форме.

Если заявление заполнено правильно, банк обязан его принять. Однако он может отказать, если в заявлении указаны не все необходимые данные или недостоверная информация.

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Таким же образом можно перевести пенсионные выплаты с почты на банковскую карту.

В чем главная проблема

Еще одной целью изменений, как указано в пояснительной записке к документу, является "распространение практики применения безналичных расчетов среди получателей пенсий, социальной помощи и страховых выплат".

Насколько ощутимым будет эффект, эксперты затрудняются сказать. В крупных населенных пунктах, где банки на каждом шагу и посетить их не проблема, люди вряд ли выбирали тот или иной способ выплат, руководствуясь лишь количеством кабинетов, которые нужно посетить.

По крайней мере, для многих дорога до банка оказывается ближе, чем до отделения ПФУ или соцзащиты. Да и очереди в банках меньше.

К тому же как минимум в Киеве и раньше в отделениях ПФУ сидели представители банков, которые могли принять заявление об открытии пенсионного счета. Так что вряд ли оформление банковской карты для пенсионных выплат было настолько уж длительной и проблематичной процедурой.

Еще напомним, что с лета этого года Пенсионный фонд анонсировал полностью автоматическое назначение пенсий. Если есть доступ к интернету и цифровая подпись, пенсионерам даже нет нужды идти в отделение ПФУ.

Продвинутые юзеры старшего возраста или те, кому могут помочь родственники, наверняка воспользуются этой услугой. Хотя и у них могут возникнуть проблемы.

Например, как рассказал нам киевлянин, который недавно оформлял документы онлайн, самая большая сложность у него возникла с поиском сканера – во время консультации сотрудница ПФУ сказала, что копии документов должны быть обязательно отсканированы, фотографирование их телефоном не допускается.

Что же касается небольших населенных пунктов, активного перехода на карточки не приходится ожидать ввиду более низкой компьютерной грамотности и худшего доступа к интернету.

Людей меньше – работы больше

Если посетители ПФУ теперь будут писать не одно, а два заявления, работы у сотрудников фонда прибавится.

Между тем в июле, после того как заявления на пенсию стали принимать онлайн, Кабмин принял решение сократить часть сотрудников ПФУ – на 5%, или примерно на 2,5 тыс. человек (с 47,6 до 45,2 тыс. человек), подсчитав, что это сэкономит фонду около 60 млн грн.

"Кроме того, что там проходят сокращения, сейчас часть отделений ПФУ не могут принимать людей, потому что у них тоже действует правило: если кто-то из сотрудников заболел, все должны пойти на самоизоляцию. И там просто вывешивают объявление, что фонд не работает", – рассказывает экономический эксперт Борис Кушнирук.

Он считает, что в период пандемии, наоборот, нужно было бы увеличить количество сотрудников, которые принимают пожилых людей.

Например, в США очень легко берут людей на работу на короткий срок, когда возникает необходимость – на месяц, два, три. И очень легко увольняют. И это дает возможность привлечь людей в те моменты, когда они нужны.

"У нас такого нет. Хотя я считаю, что сейчас было бы целесообразно увеличить количество людей, которые предоставляют услуги пожилым людям, – для того, чтобы максимально упростить им жизнь. Чтобы не было очередей", – говорит Борис Кушнирук.

Напомним, что в Украине с сентября более 1,6 млн пенсионеров повысили пенсии. Речь идет о людях старше 65 лет, которые имеют 30 (женщины) и 35 (мужчины) лет страхового стажа.

Как сообщали новости "Сегодня", Кабинет министров дал добро на повышение пенсий в следующем году, а Министерство социальной политики разработало специальный "календарь повышений". Читайте подробнее о датах и сроках – как вырастут пенсии в 2021 году.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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