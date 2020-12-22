Как не купить отраву вместо деликатеса: 5 правил выбора красной икры

Икру в Сети продают по бросовым ценам, но соблазняться нельзя

В преддверии новогодних праздников магазины объявляют скидки буквально на все подряд. Но акционная красная икра может быть по-настоящему опасной, если попасть на недобросовестного производителя.

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О том, на что нужно обращать внимание, чтобы не испортить себе Новый год и Рождество, узнавала корреспондентка "Сегодня" Юлия Юлина. Она провела рейд по магазинам вместе с директором Союза потребителей Максимом Несмеяновым и составила ТОП-5 правил выбора икры:

Покупая икру на развес, требуйте стикер и дату распаковки тары. Проверяйте температуру в холодильниках с икрой. Встряхните железную банку. Изучите дно прозрачной банки. Не покупайте красную икру в интернете.

Видео: Сегодня

Украинцы в соцсетях стали жаловаться на красную икру. Пишут, что купленный продукт часто оказывается "подозрительного цвета и с неприятным запахом". Как этого избежать?

Правило №1. Покупая икру на развес, требуйте стикер и дату распаковки тары.

Продавцы в магазинах уверяют, что работают исключительно с соблюдением норм. Например, не держат развесную размороженную икру в витрине больше пяти дней. Но на самом деле, говорит Максим Несмеянов, срок другой – два дня.

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Правило № 2. Проверяйте температуру в холодильниках с икрой.

Если развесная икра стоит от 300 гривен за 100 граммов, то на фасованную предлагают серьезные скидки. Например, можно найти баночку за 100 гривен. Просроченной красной икры "Сегодня" найти не удалось. Но сроки годности указываются под конкретные условия хранения. Например, обнаружилась банка, которую можно хранить полгода только при -2...-6 градусах, а таких условий явно не придерживались.

Правило № 3. Встряхните железную банку.

Перед покупкой фасованной икры в непрозрачной таре, нужно потрясти баночку. Это даст возможность понять, насколько много внутри самой икры. Если ощущается, что в банке больше жидкости, чем икринок, – от покупки лучше отказаться.

Правило № 4. Изучите дно прозрачной банки.

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Если присмотреться, через дно стеклянных упаковок с икрой нередко видно... банальную плесень. Особое внимание следует уделять икре, которая была расфасована более полугода назад.

Правило № 5. Не покупайте красную икру в интернете.

Красную икру в Сети продают по бросовым ценам, но соблазняться нельзя. Чаще всего "деликатес" оказывается просто желатиновыми шариками, которые пахнут химией. Это, кстати, подтвердил эксперимент "Сегодня" по проверке дешевой красной икры.

"Непонятно, откуда эта "икра". Контроля нет, никто наказан не будет, потому как по документам этого продавца нет, и вы не получаете даже чека", – предупреждает Максим Несмеянов.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" также рассказывал о том, как выбрать настоящий алкоголь. Ведь, оказывается, в Украине продают огромное количество фальсификата.

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