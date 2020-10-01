Как изменится средняя зарплата в Украине к концу года: эксперты дали прогноз

В IV квартале 2020 года в Украине ускорится инфляция, вырастет доллар, подорожают природный газ и автомобильное горючее. Как при этом изменится средняя зарплата – разбирались эксперты сайта "Сегодня".

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По мнению опрошенных экономистов, зарплаты тоже станут больше, но ненамного.

По оценке руководителя отдела аналитики ГК Forex Club Андрея Шевчишина, в декабре с учетом премий и "тринадцатых" зарплат, средний заработок по стране может быть 13,5 тыс. грн, в октябре-ноябре – 12,2-12,3 тыс. грн.

"Увеличение средней зарплаты связано в первую очередь с повышением уровня минимальной зарплаты с 1 сентября, – отметил глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. – Сдерживающими факторами остаются высокий уровень безработицы, растущие долги по зарплате и падение доходов компаний в условиях ожидаемого снижения ВВП по итогам 2020 года.

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По мнению вице-президента по вопросам экономической политики в Украинском союзе промышленников и предпринимателей Виктора Скаршевского, заметного роста зарплат не будет, за исключением декабря, когда выплачиваются премии, "тринадцатые" зарплаты и прочие годовые бонусы.

"С учетом этого фактора, средняя зарплата в декабре может достичь 13,5-14 тыс. грн, после чего резко просесть в январе 2021 года", – уточнил эксперт.

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А член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин ожидает повышения зарплат до 12-12,2 тыс. грн в сентябре и сохранения их на этом уровне до конца года.

Напомним, средняя заработная плата в Украине упала с 11804 грн в июле – до 11 446 гривен в августе.

Ранее сайт "Сегодня" объяснял, почему в Украине ускорится рост цен.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Зарплаты, цены и курс доллара до конца года изменятся: эксклюзивный прогноз".

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