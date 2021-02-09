Как должны расти украинские зарплаты, чтобы догнать европейские

За 10 лет зарплаты украинцев подтянутся к нынешним зарплатам поляков и словаков

Если средняя зарплата в Украине будет ежегодно увеличиваться на 10% в эквиваленте евро, к 2030 году она составит всего около 1085 евро. То есть не достигнет даже тех показателей, которые были в европейских странах в 2020 году. Об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

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Но такие темпы роста Украина сегодня не демонстрирует. И это связано с тем, что с зарплатой растет и курс валют. Например, в 2020-м по сравнению с 2019-м украинские зарплаты в евро снизились на 12%.

Но европейские зарплаты будут и дальше расти. Например, за прошлое десятилетие средняя зарплата в Польше увеличилась с 805 до 1312 евро (+63%). В Словакии – с 769 до 1113 (+45%).

Если такая тенденция сохранится, можно предположить, что в 2030-м средние зарплаты в Польше и Словакии составят, соответственно, 2139 и 1614 евро.

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Получается, чтобы догнать хотя бы Словакию, в Украине за десятилетие средняя зарплата должна увеличиться на 396%, то есть практически в четыре раза. Таких показателей можно достичь, если ежегодно повышать ее в евро на 16%. А чтобы догнать Польшу, ежегодный прирост должен составлять 18%.

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Если приступить к выполнению этих амбициозных планов уже в 2021 году, это значит, что на конец 2021 года средняя зарплата в Украине должна составлять около 16,5 тыс. грн – при условии, что курс евро останется таким же.

Напомним, ранее мы сравнили зарплаты в Украине, Польше и Словакии.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Зарплаты будущего: сколько украинцы будут получать к концу года и через 10 лет".

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Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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