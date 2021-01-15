Как будут штрафовать тех, кто обслуживает покупателей не на украинском

Одни штрафы вводятся только с середины 2021 года, другие – уже сейчас

С 16 января 2021 года вступает в силу статья 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая требует, чтобы языком обслуживания потребителей в Украине был украинский язык.

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Сайт "Сегодня" уже рассказывал подробно о том, кого коснутся нововведения, и что именно теперь от них требуется. Теперь объясним, как могут наказывать за нарушение языкового закона.

Прежде всего отметим, что в законе предусмотрено несколько видов "языковых" штрафов:

штрафы за нарушение закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного";

"Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"; штрафы за невыполнение требований языкового омбудсмена;

штрафы, которые накладываются на субъектов хозяйствования за нарушение требований языкового закона в сфере обслуживания потребителей.

Что касается первой и второй группы штрафов, то они будут введены только с 16 июля 2022 года. Тогда вступит в силу соответствующая норма закона (сайт "Сегодня" уже писал о том, что введение норм языкового закона растянуто во времени, аж до 2030 года).

А вот штрафы за языковые нарушения в сфере обслуживания потребителей вступили в силу даже чуть раньше, чем сама норма об обслуживании на украинском языке – с 8 января этого года.

Штрафы, которые вводятся после 16 января 2021 года

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Денежное взыскание за невыполнение языковых требований в сфере обслуживания потребителей может быть наложено, только если зафиксировано повторное нарушение норм языкового закона. Но размер этого штрафа предусмотрен даже больший, чем те штрафы, что вводятся с 2022 года.

Статьей 57 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" предусмотрено, что языковые нарушения в сфере обслуживания потребителей караются штрафом от 300 до 400 не облагаемых налогом минимумов. То есть от 5100 до 6800 грн.

Штраф присуждается субъекту хозяйствования. То есть, если продавец в магазине отказался говорить с покупателем на украинском, то оштрафован будет не он, а владелец магазина. Срок уплаты штрафа – 15 дней.

Причем это не только потеря денег. В законе записано, что дело о наложении штрафа рассматривается только в присутствии представителя субъекта хозяйствования, нарушившего закон. Это значит, что бизнесу придется тратить время еще и на эти бюрократические процедуры. Постановление о наложении штрафа может быть обжаловано в суде, но это, опять же, временные издержки и испорченные нервы.

Как объяснял СМИ языковой омбудсмен Тарас Креминь, такие нормы должні заставить бизнес устанавливать для сотрудников внутренние правила, которые будут их обязывать общаться с покупателями и клиентами на государственном языке Украины. И следить за их выполнением.

Штрафы, которые вводятся в 2022 году

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Какие будут штрафы за нарушение языкового закона и требований языкового омбудсмена, нелишне понимать уже сейчас.

Кодексом об административных нарушениях будет предусмотрено, что за невыполнение требований о применении украинского языка в разных сферах, от здравоохранения и спорта до интерфейсов компьютерных программ и веб-сайтов, полагается штраф в 200-300 необлагаемых минимумов, то есть от 3400 до 5100 грн.

Если нарушение зафиксировано впервые, могут ограничиться предупреждением.

Для чиновников наказание может быть выше – от 200 до 400 минимумов, то есть от 3400 до 6800 грн. Для печатных СМИ – от 400 до 500 минимумов (6800 – 8500 грн).

Если на протяжении года будет зафиксировано повторное нарушение языковых требований – штраф для любого нарушителя увеличится до 500 – 700 необлагаемых минимумов, то есть он может составить от 8500 до 11 900 грн.

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Второй вид штрафов – за невыполнение предписаний языкового омбудсмена – это штрафы, которые могут быть наложены дополнительно к тем, о которых говорилось выше. Штраф за невыполнение требований омбудсмена составляет 100-200 необлагаемых минимумов, то есть 1700 – 3400 грн.

Впрочем, не стоит полагать, что с 16 января начнутся жесткие проверки и массовые рассылки "штрафных писем". Как не раз подчеркивал языковой омбудсмен Тарас Креминь, он выступает не за жесткую, а за "ласковую, постепенную и культурную" украинизацию.

Как все же добиться, чтобы нарушители языкового закона были наказаны, мы расскажем отдельно.

Больше о "языковом вопросе" в Украине смотрите в сюжете.

Авторы: Тарас Левченко, Александр Махов, Роман Куприянов и Станислав Котик Видео: Сегодня

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