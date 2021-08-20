Как будут работать европейские COVID-сертификаты в приложении "Дія"

Европейский Союз начал признавать украинские COVID-сертификаты с сегодняшнего дня, 20 августа. Однако украинцы смогут сгенерировать такой сертификат в "Дія" только через несколько дней, когда приложение получит последнее обновление.
Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он раскрыл и другие подробности работы системы:
- В Украине будет два COVID-сертификаты – внешний и внутренний. Разница заключается в количестве медицинской информации и наличии фото.
- COVID-сертификат будет действовать в течение года.
- Для того, чтобы документ был действительным, его необходимо будет утвердить электронной подписью.
- Процес генерации сертификата занимать всего несколько минут.
Как будем оформлять COVID-сертификаты
По словам Федорова, сначала необходимо установить приложение "Дія".
"Далее – перейти в раздел "Услуги", потому что в отличие от паспортов и водительских прав, COVID-сертификат – это услуга", – сказал министр.
Чтобы сформировать сертификат, нужно отправить запрос в реестр. Дело в том, что это медицинская информация и она не будет отражена, если не сделать запрос и не подтвердить его электронной подписью.
Ходить за электронной подписью в государственные органы не потребуется. Ее можно сгеренировать в самом приложении. Для этого нужно пройти биометрическую проверку по фотографии лица. Система сравнит эти данные с информацией из реестра за пару минут, после этого электронная подпись будет доступна.
Паспорт вакцинации отображается в мобильном приложении "Дія", но можно получить и бумажную форму через обращение к врачу. В Кабмине отметили, что цифровые COVID-сертификаты и бумажные имеют одинаковую юридическую силу.
Зачем нужны COVID-сертификаты
Главный плюс COVID-сертификата международного образца – это возможность путешествовать в страны, которые его признали.
Но этот документ пригодится и внутри страны. Например, сертификаты могут стать пропусками с QR-кодами в случае нового локдауна.
Кроме того, уже вводятся поощрения для людей, которые получат прививку от коронавируса, например:
- вакцинированные в ТРЦ Blockbuster Mall могут получить билеты на футбольные матчи с участием ФК "Шахтер";
- в Днепре власти обещают вакцинированным жителям бесплатные месячные абонементы на проезд в общественном транспорте и скидки на билеты в кино.
Список "плюшек", вероятно, будет расширяться. Таким образом власти многих стран мотивируют граждан прививаться от коронавируса.
Напомним, 19 августа ЕС официально признал украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія".
При этом на днях Украина ослабила правила въезда для иностранцев.
Также журналисты "Сегодня" проверили, как быстро вакцинироваться от COVID-19 и получить сертификат.