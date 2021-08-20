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Как будут работать европейские COVID-сертификаты в приложении "Дія"

Ксения Капустинская Ксения Капустинская Редактор раздела Деньги
20 августа, 12:18
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Украинцы будут получать COVID-сертификаты двух образцов – для использования внутри страны и за границей
Украинцы будут получать электронные COVID-сертификаты европейского образца
Украинцы будут получать электронные COVID-сертификаты европейского образца / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko, Дія

Европейский Союз начал признавать украинские COVID-сертификаты с сегодняшнего дня, 20 августа. Однако украинцы смогут сгенерировать такой сертификат в "Дія" только через несколько дней, когда приложение получит последнее обновление.

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Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он раскрыл и другие подробности работы системы:

  • В Украине будет два COVID-сертификаты – внешний и внутренний. Разница заключается в количестве медицинской информации и наличии фото.
  • COVID-сертификат будет действовать в течение года.
  • Для того, чтобы документ был действительным, его необходимо будет утвердить электронной подписью.
  • Процес генерации сертификата занимать всего несколько минут.

Как будем оформлять COVID-сертификаты

По словам Федорова, сначала необходимо установить приложение "Дія".

"Далее – перейти в раздел "Услуги", потому что в отличие от паспортов и водительских прав, COVID-сертификат – это услуга", – сказал министр.

Чтобы сформировать сертификат, нужно отправить запрос в реестр. Дело в том, что это медицинская информация и она не будет отражена, если не сделать запрос и не подтвердить его электронной подписью.

Ходить за электронной подписью в государственные органы не потребуется. Ее можно сгеренировать в самом приложении. Для этого нужно пройти биометрическую проверку по фотографии лица. Система сравнит эти данные с информацией из реестра за пару минут, после этого электронная подпись будет доступна.

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Паспорт вакцинации отображается в мобильном приложении "Дія", но можно получить и бумажную форму через обращение к врачу. В Кабмине отметили, что цифровые COVID-сертификаты и бумажные имеют одинаковую юридическую силу.

Зачем нужны COVID-сертификаты

Главный плюс COVID-сертификата международного образца – это возможность путешествовать в страны, которые его признали.

Но этот документ пригодится и внутри страны. Например, сертификаты могут стать пропусками с QR-кодами в случае нового локдауна.

Кроме того, уже вводятся поощрения для людей, которые получат прививку от коронавируса, например:

  • вакцинированные в ТРЦ Blockbuster Mall могут получить билеты на футбольные матчи с участием ФК "Шахтер";
  • в Днепре власти обещают вакцинированным жителям бесплатные месячные абонементы на проезд в общественном транспорте и скидки на билеты в кино.

Список "плюшек", вероятно, будет расширяться. Таким образом власти многих стран мотивируют граждан прививаться от коронавируса.

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Напомним, 19 августа ЕС официально признал украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія".

При этом на днях Украина ослабила правила въезда для иностранцев.

Также журналисты "Сегодня" проверили, как быстро вакцинироваться от COVID-19 и получить сертификат.

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