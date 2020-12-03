Как арендовать помещение для малого бизнеса даром: спецрепортаж "По следам децентрализации"

Программа выйдет в эфир в 23:20 на телеканале "Украина"

На телеканале "Украина" готовится к выходу новый специальный репортаж-расследование "По следам децентрализации".

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Эта программа посвящена одной из главных реформ, которая была начата в Украине.

В ходе журналистского эксперимента авторы передачи выясняли: Если красота требует жертв, то как обойтись без финансовых потерь? Можно ли арендовать помещение для малого бизнеса даром? Можно ли арендовать кабинет для маникюрного салона за одну гривню?

В программе выступят политологи, известные эксперты, представители громад в разных регионах Украины.

Смотрите в сенсационном специальном репортаже-расследовании "По следам децентрализации. Часть вторая "в 23:20 на телеканале "Украина".

Видео: Сегодня

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Напомним, в программе "По следам децентрализации", вышедшей в эфир 26 ноября, авторы выясняли: как получать достойную зарплату, живя в маленьком селе? Что улучшила реформа децентрализации в жизни простых украинцев?

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