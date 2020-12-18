Українська
$ 27,82
34,08
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Кадровые схемы продолжаются: министр Петрашко без конкурса назначит главу Госрезерва

18 декабря, 16:04

Инна Бабур Инна Бабур

Проводить собеседования на данную должность поручено Петрашко

Председателя Госагентства резерва Украины и его первого заместителя назначат без конкурса путем заключения контракта. Об этом говорится в распоряжениях Кабинета министров №№ 1571 и 1572 от 16 декабря. Как сказано, в распоряжении, Кабмин согласился с предложением министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко о необходимости назначения на вакантную должность председателя Госрезерва путем заключения контракта о прохождении государственной службы, пишет "Znaj.ua".

Реклама

Проводить собеседования на данную должность поручено Петрашко.

Напомним, в октябре на одну из самых привлекательных должностей в разрешительной системе — главы Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей – была назначена Владислава Магалецкая. Игорь Петрашко не просто подал кандидатуру Магалецкой на утверждение, но и лично добился назначения без конкурса, только по собеседованию, в порядке исключения в связи с пандемией.

В тренде
Рада ввела налоговые льготы для аграриев

В ноябре, вновь без конкурса, на должность временно исполняющего обязанности председателя правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" (ГПЗКУ) был назначен Андрей Власенко. Хотя за пару недель до этого Петрашко уволил Власенко с должности руководителя государственного предприятия "Укрлектравы" в связи с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей. На момент его увольнения налоговый долг предприятия составлял 12 млн грн.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

назначения госрезерв Игорь Петрашко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Шестерых производителей сыра и сливочного масла поймали на вранье о составах
Шестерых производителей сыра и сливочного масла поймали на вранье о составахЭкономика
Цены на газ в Европе взлетели до рекорда за 20 месяцев
Цены на газ в Европе взлетели до рекорда за 20 месяцевЭкономика
В
В "Слуге народа" подтвердили: Витренко получит 4 млн долларов премии за победу над "Газпромом"Экономика
Мир после COVID-19 не будет прежним: 5 тенденций, которые ускорила пандемия
Мир после COVID-19 не будет прежним: 5 тенденций, которые ускорила пандемияДругие страны
Должников за коммуналку хотят приравнять к злостным алиментщикам. Как будут наказывать
Должников за коммуналку хотят приравнять к злостным алиментщикам. Как будут наказыватьЖКХ
Нацбанк назвал причины подорожания продуктов и коммуналки в Украине
Нацбанк назвал причины подорожания продуктов и коммуналки в УкраинеЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять