Кадровые схемы продолжаются: министр Петрашко без конкурса назначит главу Госрезерва

Председателя Госагентства резерва Украины и его первого заместителя назначат без конкурса путем заключения контракта. Об этом говорится в распоряжениях Кабинета министров №№ 1571 и 1572 от 16 декабря. Как сказано, в распоряжении, Кабмин согласился с предложением министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко о необходимости назначения на вакантную должность председателя Госрезерва путем заключения контракта о прохождении государственной службы, пишет "Znaj.ua".

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Проводить собеседования на данную должность поручено Петрашко.

Напомним, в октябре на одну из самых привлекательных должностей в разрешительной системе — главы Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей – была назначена Владислава Магалецкая. Игорь Петрашко не просто подал кандидатуру Магалецкой на утверждение, но и лично добился назначения без конкурса, только по собеседованию, в порядке исключения в связи с пандемией.

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В ноябре, вновь без конкурса, на должность временно исполняющего обязанности председателя правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" (ГПЗКУ) был назначен Андрей Власенко. Хотя за пару недель до этого Петрашко уволил Власенко с должности руководителя государственного предприятия "Укрлектравы" в связи с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей. На момент его увольнения налоговый долг предприятия составлял 12 млн грн.

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