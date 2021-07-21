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Кабмин заставил госшахты тратить почти все доходы на зарплаты горнякам

21 июля 2021 14:19

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Работники государственных горнодобывающих предприятий хронически страдают от задержек зарплаты

Горнякам на госшахтах регулярно недоплачивают

Горнякам на госшахтах регулярно недоплачивают / Фото: AFP, Сегодня

Все государственные шахты, которые "славятся" невыплатой зарплат горнякам, теперь будут обязаны направлять 80% доходов от продажи угля именно на зарплаты сотрудникам и погашение задолженности.

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Такое решение принял Кабинет министров Украины на заседании 21 июля.

По мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, такое правило уменьшит риск того, что шахты с долгами будут накапливать все больше задолженности перед работниками.

Но вопрос погашения долгов невозможно решить так просто – по словам специалистов, госшахты вынуждены продавать уголь слишком дешево, а себестоимость добычи на государственных предприятиях высокая.

Шахтеры регулярно вынуждены бастовать, пытаясь добиться выплаты зарплатных долгов. Неделю назад на протест вышли горняки Кировоградской области.

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Напомним, в 2018 году в Украине уже действовал похожий механизм. Тогда госшахты были обязаны тратить 70% выручки на выплату зарплат.

С начала 2021 года правительство направило на погашение зарплатных долгов перед шахтерами 2,4 млрд гривен.

В правительстве уже давно обсуждают возможность ликвидировать убыточные государственные шахты, но для этого нужно трудоустроить всех работающих там горняков.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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