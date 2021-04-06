Кабмин забирает у украинцев шанс на экологическую энергию из-за долгов перед инвесторами, – Тынный

Инвесторы не получают средства за произведенную зеленую энергию и поэтому приостановили строительство новых станций

Кабинет министров нарушает множество условий меморандума, который был подписан с инвесторами в возобновляемую энергетику страны, что ставит под угрозу увеличение производства экологической энергии для государства. Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный, пишет "Politeka".

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Он напомнил, что из-за долгового кризиса инвесторы не получают средства за произведенную зеленую энергию в стране и поэтому приостановили строительство новых станций.

"Инвесторы в ВИЭ – это те самые люди, которые инвестируют в торговлю, в перерабатывающие предприятия. В принципе, когда правительство подписывает какие-то документы, меморандумы, берет на себя обязательства, а потом не выполняет их впервые, то смотришь на них с опаской, второй раз – с недоверием, а в третий – с насмешкой", - сказал Тынный.

По его словам, солнечная энергетика в Украине активно создавалась из-за простоты постройки и благоприятного климата, последние два года стремительное развитие получила ветроэнергетика, а солнечные проекты почти остановлены.

"Солнце и ветер – составляют хребет чистой энергетики и за ними будущее", – подчеркнул Тынный.

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Напомним, по информации НБУ, на фоне кризиса в отрасли зеленой энергетики чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину за 2020 год составил 868,2 млн долларов, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток ПИИ зафиксирован впервые с 2015 года.

По состоянию на 1 апреля предприятиям зеленой энергетики перечислено 4,6 млрд грн. Уровень расчетов государства по выплате долгов 2020 года составляет 20%. Задолженность госпредприятия "Гарантированный покупатель" перед предприятиями возобновляемой энергетики составляет 17,8 млрд грн.

Как сообщалось, по результатам опросов, которые организовала экспертная организация DiXi Group, более 80% украинцев заинтересованы в уменьшении вредных выбросов в окружающую среду и поддерживают развитие зеленой энергетики в Украине.

Европарламент обеспокоен невыполнением Кабмином Дениса Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Представитель Еврокомиссии в Украине Торстен Велерт отмечает, что Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный в 2020-м меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.

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