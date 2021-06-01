Кабмин вводит акциз на зеленую энергию, чтобы за эти деньги судиться с инвесторами, – Гончаренко

Нардеп считает, что если акцизный сбор заработает, то правительство дополнительно получит от предприятий ВИЭ 1,5 млрд грн в год

Фото: pexels

Кабинет министров ищет деньги для финансирования международных арбитражей против иностранных инвесторов в возобновляемую энергетику Украины и для этого хочет ввести акцизный сбор на производство электроэнергии.

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Об этом написал народный депутат Украины Алексей Гончаренко в Facebook, сообщает "Обозреватель".

"Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю надо деньги на международные арбитражи с иностранными инвесторами. Это главная причина того, почему он хочет ввести акцизный сбор на зеленую энергию", - заявил нардеп.

По его словам, пока против Украины подан один иск – от компании Modus Energy на 11,5 млн евро, но их количество увеличится в ближайшие месяцы.

"В условиях дефицита средств правительству нужно хоть как-то защищаться в юридической плоскости. А такие дела стоят очень больших денег. Поэтому я не удивлюсь, если акцизным сбором по зеленой энергетике Кабмин будет финансировать расходы на арбитраже против инвесторов, которым сам должен почти 20 миллиардов", - пояснил Гончаренко.

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По его мнению, если акцизный сбор заработает, то правительство дополнительно будет извлекать из предприятий зеленой энергетики 1,5 млрд грн ежегодно.

"Трудно смотреть на то, когда правительство, обокрав инвесторов, хочет это делать снова и снова. Наше МФО "Чистая энергия – здоровая окружающая среда" не будет поддерживать такие бессмысленные и стратегически вредные для государства инициативы ни при каких условиях", – подытожил нардеп.

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Напомним, 28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и вынуждает компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.

В жалобе указывается, что ГП "Гарантированный покупатель" заставило дочерние компании Modus Energy подписать дополнительное соглашение, предусматривающее сокращение доходов и поэтому компания рассматривает это как инициирование процедуры расторжения договора купли-продажи зеленой энергии, который действует до 2030 года.

Согласно документации, истец просит арбитражный суд: признать Украину такой, что нарушила требования статей договора об Энергетической хартии; обязать Украину выплатить проценты на суммы убытков, начисленных арбитражным судом, на определенных условиях; а также обязать оплатить все понесенные расходы на арбитражное производство.

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Как сообщил партнер киевского офиса международной юридической фирмы Dentons Максим Сысоев, после первого арбитражного иска компании Modus Energy против Кабинета министров Украины за осуществление шантажа по сокращению "зеленых" тарифов могут подать аналогичные иски еще до 10 инвесторов в зеленую энергетику Украины.

По информации НБУ, на фоне кризиса в зеленой энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил 868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.