Кабмин упростил ввоз в Украину четырех лекарств для борьбы с COVID-19

Препараты не будут облагаться налогом на добавленную стоимость

Кабинет министров внес изменения в перечень товаров для борьбы с распространением COVID-19, операции по ввозу которых на таможенную территорию Украины освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

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"Перечень лекарств дополнен следующими позициями Pipecuronium bromide, Atracurium, Rocuronium bromide, Influenza vaccines (вакцина для профилактики гриппа)", - написал он.

Также расширен перечень услуг, которые освобождаются от уплаты НДС. Так, от налогов освобождаются услуги по изготовлению проектно-сметной документации на монтаж, проведение монтажных работ, приобретение расходных материалов для систем кислородного снабжения.

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Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что правительство министров выделило средства на централизованную закупку лекарственного препарата "Ремдесивир". По словам Степанова, это лекарственное средство на сегодняшний день не зарегистрировано в Украине, "но закон позволяет нам завести его и централизованно закупить".

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Также Степанов рассказал, как в Украине проходят испытания лекарств от коронавируса.

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